電動的士車隊Amigo底薪1萬 招聘不足兩小時50查詢

繼車隊BigBoss Taxi前天參與天水圍職場連線招聘會，Amigo昨日亦參與及宣傳車隊特色和待遇。有意者可即場報名，並於其後接受面試和不少於3小時的培訓。Amigo職員稱，由於車隊的士以電動車為主，盼培訓讓司機熟習電動車駕駛、電子收費、使用車隊應用程式接單等運作。

Amigo招聘分全職和租車制（見表），前者提供每月1萬元底薪，營業額由車隊和司機按七三比分成；後者營業額則全歸司機，司機要付車租，充電費可享優惠，包括每月500至1000元充電津貼。Amigo司機亦可在機場、高鐵西九龍站、深圳灣口岸等指定上落客區享有優先使用權。

Amigo申請規模達1000輛的士，7月底前須確保至少有600輛服務。車隊職員姚小姐昨稱「車（數量）就一定meet（符合）到」，司機人數還「爭少少」，原因之一是要說服司機轉用電動車。

業界早前擔憂請人難，盼降低門檻，姚小姐則說降低門檻可減少招聘壓力，惟「呢件事（達六成門檻）又唔係做唔到」，現時已在各渠道宣傳，稍後亦將參加另一場招聘會，有信心下月底前達標。她又說，車隊本月底落地試行，預料下周公布詳情。

有司機受底薪制吸引 有盼做替更無意加入

57歲何先生自租的士駕駛約一年半，月入約1.5萬元，稱生意難做，每天租車「跑數」壓力大。昨天他申請全職加入Amigo，自言被底薪制吸引，比較其他車隊，Amigo是少數工時會包飯鐘和充電費。另一的士司機李先生則認為電動車充電成本高，自己只盼做替更，未享充電費全免優惠，無意加入。