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港聞二

遏濫用公屋修例通過 議員關注「經營業務」界線

【明報專訊】立法會昨以不記名方式，三讀通過加強打擊嚴重濫用公屋的《2025年房屋（修訂）條例草案》，明年3月31日實施，將未授權而出租、佔用、經營貿易或業務（下稱「非法出租及經營」）而使用房委會屋邨租住單位定為刑事罪行；賦權相關人員可向疑似違例住戶要求出示身分證明；以及延長部分罪行檢控時效。有議員關注「經營業務」的執法界線，房屋局長何永賢強調住戶在單位正常居住不受影響。

修例規定，「非法出租及經營」和協助他人做出相關行為者，可罰款50萬元及監禁1年；獲授權人員視察處所時，可要求「合理懷疑」違例者出示身分證明，不從者可罰款1萬及監禁6個月。修例亦將拒絕提供資料、「非法讓與」及「非法出租及經營」等罪行的檢控時效，由犯罪後兩年／發現罪行後半年內，延長至犯罪後6年／發現罪行後1年內。上述修訂明年3月31日實施。

條例草案昨在立法會恢復二讀審議時，多名議員支持修訂，認為延長檢控期限及將「非法出租及經營」和協助他人做出相關行為刑事化，有助打擊濫用公屋。

金融界陳振英稱，當局打擊濫用公屋的力度長期不足，延長檢控時效可讓執法單位有更多時間調查，避免濫用公屋者逃脫；出租牟利在修例前僅有終止租約、收樓或追討租金等有限懲處，刑事化後要面對罰款甚至監禁，違法成本大大提升。

部分議員則認為當局應釐清利用單位經營貿易或業務的執法界線，身兼房委會委員的梁文廣支持修訂，但稱不少居民擔心「幫隔籬屋手會誤墮法網」，知道當局曾解釋若在家做手作等，只要無「將單位變成商舖」便不屬濫用，但這僅回應居民部分擔憂，當局仍應宣傳更多，包括舉辦更多居民講座。

何永賢：針對牟利不居住

何永賢昨日強調，將單位用作牟利而非居住，才是條例打擊對象，正常使用單位如「幫隔籬細路仔補習」、在家工作等非貿易行為，只要不在公屋單位交收、不變成貨倉，「或好多陌生人出出入入攞貨、付款」，便不屬嚴重濫用公屋。何又稱，房委會2022年7月至今年3月底回收​​8200個被濫用公屋單位​​，庫房節省逾82億元，打擊濫用公屋重要亦需延續。

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