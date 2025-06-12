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「紅龍Tifo」3分鐘 球迷足總5日苦功 40人秘製驚喜 「香港球迷文化也可不輸足球大國」

【明報專訊】中國香港足球代表隊前晚首度於啟德主場館作賽，位於北看台的港足球迷區賽前展現寫上「港隊勁揪」的紅龍巨畫（Tifo），倍添主場氣勢。這幅40×40米、港足史上最巨型的Tifo在場內展示僅約3分鐘，但在賽後繼續成為網民熱話。球迷組織「香港力量」主要成員恆仔稱，足總是促成Tifo誕生的主導方，在球迷組織臨場協調下順利展示；由於要保持神秘，只有40人知悉籌備過程，讚歎前晚「做到香港球圈難以完成的壯舉」。據悉Tifo製作成本近10萬元。足總會長貝鈞奇形容Tifo效果「震撼」，日後冀續以各種方式支持港隊。

貝鈞奇：有賴球迷與市場部競賽部

港足前晚在亞洲盃外圍賽以1：0絕殺印度隊。貝鈞奇昨日受訪稱，他無參與製作，巨畫安排成功有賴熱心的球迷組織配合足總市場部及競賽部的意見，即使時間緊湊，雙方仍能有效率地完成製作及運送。貝鈞奇稱事前不宣傳，是期望給予在場人士一個驚喜。

「香港力量」：此前兩賽曾小試牛刀

賽前Tifo從拉起、展示到收回過程僅短短3分鐘，背後籌備、設計和運作付出的時間卻不簡單。本身是資深球迷的恒仔說，此前兩場國際賽主場賽事中，港足球迷分別在旺角大球場和香港大球場用紙牌拼砌簡單Tifo「小試牛刀」，今次移師啟德展示巨型Tifo也是計劃之內。他透露由於費用昂貴，遂主動提議足總能否安排，並由球迷組織「香港力量」和「波台黐線佬」配合成事。

各方在賽前5日才開始商議，球迷組織曾懷疑能否趕及製作，結果在足總主動承擔開支和主導製作下成事。恆仔稱，足總前線職員的付出值得外界認同，無足總便難成事，「足總讓熱愛足球、了解足球的人做事，就像向其他體育總會做示範」，他又說：「有無人會批評呢件事浪費公帑？件事係好睇嘅，大家就會接受！」

賽前半小時派人張開 觀眾得悉同撐

為保留驚喜，恆仔稱籌備Tifo過程要保密，僅約40人知情；兩個球迷組織和足總職員賽前半小時派人張開Tifo，其間曾需暫停附近看台球迷通行。北看台大部分球迷至入場儀式前數分鐘才知道會展示Tifo，並合力將之由看台上方拉到最底，被Tifo覆蓋的球迷用手頂起。Tifo面積約40×40米，覆蓋球迷區約4000個座位，恆仔提到過程中各方應變及統籌能力不容忽視，「若球迷因被Tifo覆蓋不高興，咁就玩完，結果我們做到香港球圈難以完成的壯舉」。

Tifo除了印上「港隊勁揪」4字，還以一條紅色巨龍帶來震撼效果。恆仔說，龍是港足隊徽圖案，也是香港文化標誌，認為Tifo的精髓在於彰顯球迷團結，「Tifo是建立足球文化的重要元素，大家看見Tifo後的震撼，反映香港球迷文化也可不輸其他亞洲足球大國」。據他了解，客軍印度的足球討論區事後也有廣泛討論。

「波台黐線佬」：啟德球迷入伙禮物

另一球迷組織「波台黐線佬」成員Chester昨早接受商台《在晴朗的一天出發》訪問，形容Tifo是「足總為啟德球迷準備的入伙禮物」，並透露在展示Tifo、播放港隊球員出場介紹片段以及球賽末段目睹入球一刻，均不禁感觸落淚，「感覺到足總有很多準備，讓球迷踏入啟德場地」。

相關字詞﹕啟德體育園 港隊勁揪 港足 足總

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