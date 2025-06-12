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中九龍幹線擬收10元 香港仔隧道研加至8元

【明報專訊】政府財赤下提出增收隧道費，據了解政府提出，今年底通車的中九龍幹線私家車全日劃一收費10元，而收費最低的香港仔隧道會由5元加至8元。據悉，政府預計中九龍幹線每年車流量2500萬架次，換言之年收入可達2.5億元，但稱此收費仍未能全數彌補幹線營運開支。

今年2月底《財政預算案》提出運輸及物流局檢視各政府隧道及主幹道收費，其後局長陳美寶稱會「全面檢視」收費隧道政策。

當局料幹線年收2.5億 未抵營運

政府短期內會就各隧道收費檢討提出方案，近日就建議諮詢議員。據了解，政府提出中九龍幹線收費，由早年提出的免費改為收費，其中私家車全日劃一收10元，香港仔隧道則由5元加至8元，加幅六成。當局估計中九龍幹線行車量每年達2500萬架次，按此推算年收入2.5億元，但料仍不足以收回營運成本，因營運開支一年近4億元。至於香港仔隧道目前每年營運虧損約2000萬元，加費後料轉盈2000萬元。

實政圓桌立法會議員田北辰同意隧道以用者自付原則收費，認為中九龍幹線10元水平雖未能完全收回營運成本，但價格可接受，而行走隧道可節省25分鐘車程，亦減省燃油開支。他認為政府需貫徹政策原則，不應「做一條不做一條」，功能相若的中環灣仔繞道實際上亦可收費。

中九龍幹線全長4.7公里，採用雙程三線分隔車道的設計，連接西九龍的油麻地交匯處與東九龍的啟德發展區和九龍灣道路網，料可紓緩中九龍主要東西向道路交通擠塞情况，預計在繁忙時間取道幹線來往西九龍與九龍灣車程約5分鐘，可節省約25分鐘。

相關字詞﹕田北辰 隧道收費 香港仔隧道 中九龍幹線

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