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資金人手有限 得獎鼓樂節擬停辦

【明報專訊】政府矢志推動文藝產業，同時在財赤下先後削減九大藝團的恆常撥款，並疑終止推展已10多年的「藝術行政人員培訓計劃」。香港中樂團行政總監錢敏華表示，中樂團已凍結招聘藝術人員，「其實尚未請夠人，團隊也未完整，但也不敢再請人」。她說，中樂團受限於資金、人手縮減，具20年歷史兼近日獲獎的「香港鼓樂節」當中，以往在西九文化區舉辦的大型嘉年華及戶外音樂會亦要先停辦一年，改與其他機構合辦規模較小的演出，盼以有限資源續向公眾及旅客提供不同文化活動及體驗。

中樂團：有中層需接手基層職責

香港中樂團屬九大藝團之一，去年憑藉40名行政人員，籌辦逾百場本地和外訪音樂會、外展社區活動及其他項目。自2001年擔任行政總監的錢敏華接受本報專訪稱，節目及教育部、市務及拓展部長期人手不足，普遍有3至4個空缺，更有中層行政職位懸空近兩年。她續說，疫後不少同業移民，加上近年本港文藝產業發展蓬勃，藝術行政人員需求漸增，「不是請不到合適的，就是根本請不到人」。

近年招聘愈見困難，康文署亦不再資助聘請見習員。錢敏華說，現職行政人員「經常也做到收不到工」，除要分擔已流失人手的工作量，更有中層職員需接手部分基層員工的職責。她續說，中樂團並非孤例，不少藝團均仰賴政府資助、企業贊助運作，「資源是很有限」，薪酬條件難與商業機構比擬，難吸引新血。

中樂團在周二舉辦的香港藝術發展獎上，憑「香港鼓樂節」奪藝術推廣及教育獎，該項目在2003年起首次推展，當時盼以鼓聲激勵港人於SARS疫境振作，其後成為一年一度的旗艦項目。不過錢敏華透露，今年擬停辦「鼓動心弦 連結世界」的戶外嘉年華及音樂，亦將暫停部分入校教育項目，「因為都沒有這樣的資源……無論是否人手方面」，將改與西九文化區合辦規模較小的演出《樂在茶時》等。她強調，中樂團「並非政府給少一些，就做少一些」，將在有限資源下竭力向公眾提供不同服務及文化，「中樂團在1977年成立至今，其間也經歷過很多財務上或社會上的變化，我相信只要意志堅定向前走，就必能乘風破浪」。

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