兩大醫學院赴美科技展 中大：吸頂尖人才 需科研配套環境

介紹內鏡手術機械人項目

盼投資者注視香港平台

國際生物科技大會下周一至四在美國波士頓會展中心舉行，其中設「香港科技園展館」。港大醫學院至少有4間關連科企出席，中大協理副校長（知識轉移）陳君賜、中大醫學院長趙偉仁則親身赴會。劉澤星稱，港大醫學院關連科企已有欲交流的目標公司，「有投資者來港投資產品當然最好」。趙偉仁則稱，會到當地介紹內鏡手術機械人項目進展，又稱最重要是希望投資者注視香港平台。

提到中美關係，兩人均表示無礙港美學術交流。劉澤星表示港大新成立的生物醫學工程學院，有不少美國資深教授指導，尚有歐美學者來「敲門」。趙偉仁透露，中大上月舉行國際會議，包括美國約翰霍普金斯大學專家亦來港；他希望香港有能力續作為中間人，爭取全球不同持份者來港發展。

要進一步吸引人才，趙偉仁表示招聘上有一定限制，例如來港教授需申請醫生臨時執業資格，才能便利工作；他亦指本港要有大型研究及配套，才能令頂尖科學家願來港，「如果只做番人哋所做的（科研），相信係吸引唔到」。劉澤星指本港人才需國際化，期望研究員申請科研基金時，政府可理順程序。

科技園：此行另為開發潛在客戶

今年參與的科企所涉發展範疇包括診斷、藥物及器械等，香港科技園公司行政總裁黃克強稱，美國是醫療方面最大市場，參與科企要理解當地醫療市場做法，並向投資者講解科研技術特點，相信此行目標不止尋求投資結果，而是開發潛在客戶，預料科企一年半載後可看到成果。

明報記者 陳展棋