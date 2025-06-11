慢病共治倘20萬人參與 政府：省27億醫療開支

先導13萬人檢查 四成人確診

慢病共治計劃資助合資格市民接受三高篩查及治療，截至上月底13.1萬人參與，約四成共3.1萬人確診糖尿病、高血壓或高血脂，當中約2.9萬人接受治療。政府委託本地大學團隊初步分析，參與者治療6個月後，糖尿病者糖化血色素下降1%，高血壓者收縮壓下降15.0mmHg。估算若20萬人參與，3年計劃可節省27億元醫療開支，減少1.1萬宗死亡。

文件指出，現行計劃成效顯著，提出以現行糖尿病及高血壓管理為基礎，設「慢病共治平台」，整合基層醫療服務資源，逐步覆蓋更多慢病，並加入更多健康賦能的元素和預防性護理項目。

倡設平台整合基層醫療資源

涵更多慢病 增預防護理

其中康健中心和家庭醫生將成為平台重要支柱。當局會建立家庭醫生制度，由家庭醫生作第一線基層醫療服務提供者，而去年施政報告提出乙肝篩查計劃，亦會沿用平台推行。

政府續稱，目前公營市場藥物價格可能低至私營市場的十分之一，將透過策略採購擴闊藥物名單，未來銜接社區藥物名冊，便利市民獲得價錢相宜的基層醫療藥物。藥物名冊將設三級，分別是非專利藥物、個別專利藥物及特別藥物，估算長遠可涵蓋200至400項藥物。另分別推行社區及院舍社區藥房計劃，社區計劃預計明年第四季開展，院舍計劃則預計後年首季推行。

身兼基層醫療委員會成員家庭醫生林永和有參與計劃，他向本報表示，冀平台未來不止慢病治理，還整合大腸癌篩查、疫苗接種等醫療服務。林認為平台除乙肝篩查外，還可納入骨質疏鬆等慢病，並希望愈複雜的疾病能獲愈高資助額，病情穩定者診症時間相隔亦可更長。他認為應及時根據醫生反饋優化計劃細節，惟吸引更多家庭醫生加入需時，冀當局適時檢討共付額。