孟裔父母虐待謀殺男嬰罪成今判

陪審團裁決一致 兩被告表現平靜

被告HOSSAIN Md. Imran（32歲）及AKTER Mrs Farzana（28歲）同報稱無業，同否認於2019年8月30日謀殺Hossain Iyman（何義文），以及於同年8月8日至24日殘暴對待他。兩人昨聞悉裁決後表現平靜。

綜合控方開案陳辭及控辯雙方承認事實，事主2019年7月8日在港出生，與兩名被告及22個月大哥哥同住約100方呎劏房。同年8月24日，事主昏迷，兩名被告把他送院，醫生發現其臉頰及前額有瘀傷、鼻子擦傷，大腿及肋骨有多處骨折，頭部重傷，包括顱內出血、腦部腫脹和腦細胞受損，院方遂報警。警方翌日拘捕兩名被告。同月30日，53日大的事主離世，驗屍顯示他身上1條左肋骨及7條右肋骨骨折，其頭部傷勢導致死亡。

兩名被告在警誡錄影會面中聲稱，於8月24日目睹長子躺在哭泣的事主身上，猜測長子曾從行李箱跳到事主身上，否認事主身上傷勢跟他們有關。控方認為年幼的長子根本沒能力對事主造成如此嚴重傷害，且事主在案發時體重沒增長，身上有紅腫和咬痕，加上由父母照顧、在家中受傷，推斷傷勢由父母造成。

【案件編號：HCCC 296/23】