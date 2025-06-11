箍頸案 警長稱拍事主臀因碰上彈器

考慮胡椒噴劑否？ 「徒手更好」

稱欲提醒同事 誤拍事主背

警長羅偉民昨繼續作供。事發於2012年11月11日，羅經調查後指示警員馬振康向事主陳輝旺（終年65歲）宣布拘捕，理由是涉毆打乘客。事主反抗而被手銬反鎖雙手，警員馬振康及林偉榮扶起事主，合力將事主抬上警車。羅看見林把手放在事主頭部附近，遂打算拍打林的手，欲提醒對方小心事主頭部，但沒有打中，卻誤拍事主背部。

羅形容當時事主背朝天，上半身已進入警車；羅有份協助，抽起事主的腰帶，其間事主不停撥動手指，一度觸碰到羅腰間的快速上彈器，羅向事主表示「你係咪想搶槍」，並拍打事主臀部以示警告，事主繼而停止手部動作。其後，事主坐在車廂地板，情緒激動，曾站到警車外欲返回的士。羅與同袍扶事主返回警車時，事主身體放軟。

稱事主未表示頸部不適

羅又稱，事主從沒表示頸部不適，羅注意到事主前額有擦傷及神情疲倦，遂通知在場救護員照料事主。就事發時警察對事主使用武力，羅稱他拍打事主臀部屬於「震擊」，亦估計同袍壓倒事主制服在地。他說使用武力原則是「最低武力」，當達到成效便要停手。陪審團員問當時曾否考慮使用胡椒噴劑，羅稱：「徒手好啲，胡椒噴劑對人體刺激多，唔知有冇更差嘅情况出現。」

家屬方提出多項關注（見表），包括延誤讓事主接受治療，羅回應因需兼顧不同事情。羅早前供稱，他下達拘捕指示的其中一個原因是事主沒有投訴被乘客打，其代表大律師吳美華則問及，涉事乘客沒有表面傷勢，是否與羅判斷矛盾；羅表示並非所有毆打個案中的傷者都有明顯傷勢，若見明顯傷勢，甚至可考慮以其他罪行拘捕。羅作供未完，研訊今續。

【案件編號： CCDI 477/13】

明報記者

（死因研訊）