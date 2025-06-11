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全運會獎牌取名「同心躍」 寄意粵港澳同心

【明報專訊】由粵港澳三地共同承辦的第15屆全運會將於11月舉行，大會獎牌昨日曝光。今屆獎牌取名「同心躍」，寓意粵港澳三地同心協力共躍未來。獎牌設計分為競賽項目和群眾項目，前者正面首次沒有加入文字元素，並採用「三花映牡丹」概念，其中一花為代表香港的洋紫荊。

正面「三花映牡丹」 包括洋紫荊

競賽項目獎牌重354.5克，正面採用「三花映牡丹」概念，上方「三花」為全運會會徽，分別代表粵港澳的木棉、洋紫荊和蓮花，花瓣交疊旋轉形成「同心禮花」；下方牡丹象徵祖國，代表三地在中國的堅實依託下蓬勃發展。群眾項目獎牌重232克，正面只有「三花」、「中國．廣東／香港／澳門2025」和中英文「中華人民共和國第十五屆運動會」字句。

掛環採同心結設計 取材港珠澳橋

兩款獎牌正面外圍的莫比烏斯環刻有66道紋路，代表全運會第66年，背面均以中華白海豚為原型的全運會吉祥物「喜洋洋」為主體，旁邊展現珠江、香江、濠江的波浪，並形成數字「15」，與第15屆全運會呼應。競賽項目獎牌的「喜洋洋」手持火炬，上下方分別有「中華人民共和國第十五屆運動會」中英文字句。群眾項目的「喜洋洋」未有持火炬，上方有中共開國領袖毛澤東的題詞「發展體育運動 增強人民體質」。

連接獎牌和緞帶的掛環採用同心結設計，靈感源於港珠澳大橋，寓意三地同心及緊密團結。緞帶除印有全運會會徽及「中國．廣東／香港／澳門2025」中英文字句，亦以「三花映牡丹」暗紋襯托。

周大福製作 設計師：國家級任務

負責獎牌設計與製作的周大福珠寶集團創作總經理林鴻勝表示，設計歷時兩個多月，形容是「國家級任務」，設計主要體現三地不同特色，冀體現三地一心的中心思想。中國國家隊「百米飛人」蘇炳添表示，第一眼看獎牌感覺很熟悉，形容貌似一元硬幣，最欣賞獎牌頂部設計有三地匯聚元素。

相關字詞﹕大灣區 同心躍 全運會

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