涉宿舍內摸3童陽具 社工猥褻罪成囚3年

官斥違誠信及濫權 稱兩事主情緒受困擾

被告為K.E.（39歲），控方指他有碩士學歷。案中兩罪發生於2023年6月某日及7月10日，涉及事主男童Z，餘下一罪發生於同年7月10日，涉及男童X。另一項非禮罪涉及男童Y，被告早前就此罪被裁定罪脫。

鄧官昨引述兩名事主的創傷報告稱，X盡力避免回憶非禮事件，但仍會想起，此為創傷後的反應，需得到臨牀關注。至於Z，他有過度活躍、自閉傾向、言語遲緩，加上他生於有衝突的家庭，曾被父親體罰，Z本來已面對情緒挑戰。本案對Z的精神及康復軌迹造成更多損害，Z的精神及情緒受困，或會以不良行為重奪自主，需接受心理監察。

鄧官表示，根據辯方呈上的書面求情陳辭，顯示被告努力工作及進修，他平時需照顧患自閉症的外甥，又會向胞妹提供經濟支援。另被告的心理報告顯示，被告重犯機率為中等偏低，或會受男童性吸引；背景報告則指被告沒悔意。

鄧官判刑時指出，被告在案發時觸碰X的下體約5分鐘；另又觸碰Z的下體約30秒，並在Z掙扎時用力握其下體。此外，被告趁Z和舍友玩摔跤時，乘機觸碰其下體，當時Z無力反抗，被告行為與使用武力無異。鄧官指斥，被告與X及Z的年齡相差22年，與他們有巨大權力差異，案發時Z擔心被告不批准他放假回家及沒收其手機，X則因被告的身分而容忍其行為。鄧官表示，被告身為社工卻在宿舍非禮男童，對他們造成額外打擊。鄧官遂以每項控罪以15個月為量刑起點，考慮到被告長期服務社會，額外減刑3個月，判處被告囚3年。

【案件編號：DCCC 392/24】