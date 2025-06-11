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港聞

港聞二

涉向下屬索佣 商報廣告總監控8罪

【明報專訊】《香港商報》時任廣告部營運總監涉要求下屬與他分享由報館支付的佣金，包括從兩名下屬接受共逾8.8萬元，並向另外兩名下屬索取30%佣金。被告否認代理人接受利益等8罪，案件昨於區院開審。女下屬供稱，被告曾說「我算收得你少」，而她起初不知被告的行為是否違法。

廣告主任可收佣 惟被告不可分享

被告胡桁誌（43歲，又名胡智衡）為《商報》時任廣告部營運總監，否認3項串謀使代理人索取利益罪及5項代理人接受利益罪。控方開案陳辭稱，被告負責監督《商報》廣告部業務主任李國維、敖錦輝、黃美琪、蘇嘉琪工作。廣告部業務主任負責為商報活動尋找贊助商，當每月業績超過4萬元時，《商報》會向他們支付相等於贊助費總額10%的佣金，但被告不得分享佣金。

開案陳辭續稱，黃美琪及蘇嘉琪因「2021傑出商界女領袖獎」活動分別取得4.9萬及6.4萬元佣金；蘇因「慶祝中國共產黨成立100周年大型圖片展」（圖片展）取得1.78萬元佣金。被告與李國維串謀，要求黃及蘇各自與被告分享上述兩個活動各應得佣金的30%。

下屬：被告稱「我算收得你少」 不知違法否

陳辭稱，李國維因2019至2021年的「傑出商界女領袖獎」，分別取得約5.75萬、6.3萬、6.6萬元的佣金，李另因「圖片展」取得8萬元佣金；被告就這些活動向李索取共約83,800元佣金。

敖錦輝因「2021傑出商界女領袖獎」取得1.7萬元佣金，被告索取5000元。

黃美琪供稱，李國維要求她及蘇嘉琪與被告分享佣金，李說「佢（被告）幫咗我哋，都要分番啲畀佢」，而被告認為陪同他們去與贊助商開會，就是幫助他們。黃稱，她於2021年與被告及李理論，被告聲稱李與他分享一半佣金，並對黃說「我算收得你少」。黃說起初不知被告的行為是否違法，但考慮到佣金收入會影響報稅，她因而無法接受被告的要求，選擇離職。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 456/23、DCCC 170/24】

相關字詞﹕區域法院 串謀使代埋人索取利益罪 串謀代理人接受利益罪 廣告 營運總監 香港商報

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