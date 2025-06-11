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花園大廈二期兩座先重建 涉680戶 房協供5安置選擇及津貼搬遷 揀新樓者首4年減租

【明報專訊】房協轄下觀塘花園大廈二期將分階段重建，其中燕子樓和喜鵲樓率先重建，涉約680個住戶。房協提供5個搬遷選項（見表），並視乎家庭人數提供約1.07萬至3.33萬元的搬遷津貼，倘搬往新落成單位可獲首4年租金減免。工聯會立法會議員鄧家彪稱，估算房協提供選項約1000個單位予受影響住戶選擇，形容數量和搬遷位置「超出預期」。有受影響街坊表示不捨得現居處，冀可原區安置。

房協昨發信通知第一階段重建住戶調遷安排，住戶可遷往牛頭角定安街安置大廈「鴻鵠臺第一座」、花園大廈二期孔雀樓、畫眉樓、百靈樓及玉蓮臺第一至四座翻新單位、啟德新建樂真樓剩餘單位、香港仔石排灣道新建漁映樓剩餘單位及房協轄下其他甲類出租屋邨，房協預計2027年下半年完成調遷和安置。

料2027年下半年完成安置

花園大廈共4924個單位，第一及二期分別有4座及5座，第一期大廈以花卉命名，重建後改為玉蓮臺4座大廈；第二期5座大廈則以鳥類命名。

房協提醒，居民須於9月9日或之前作出調遷選擇，並向屋邨辦事處提交調遷表格。所有接受調遷安排居民可獲發一筆過搬遷津貼，按住戶人數計算1人為10,740元，最多6人或以上則為33,260元。遷入新建屋邨單位住戶首年將享四成租金減免，減免幅度按年遞減一成，即住第一年僅付原租金六成，直至第五年才付十足租金，減免由新租約生效日期開始計算。

鄧家彪：未受影響者申調遷同享津貼

鄧家彪稱，配合重建計劃的定安街安置屋邨興建進度理想，預計2026年下半年可入伙，屆時可提供約371伙。他又稱花園大廈暫未被重建影響的居民，亦可提出特別調遷，並同享搬遷津貼，形容是「天大的喜訊」，認為近10多年香港公屋資源緊張，房協有寬鬆和友善安排值得稱讚。觀塘區議員柯創盛促請房協妥善安置住戶，並舉辦簡介會向住戶保持溝通，以及做好長者搬遷支援和積極處理戶籍問題。

記者昨到燕子樓和喜鵲樓訪問居民，燕子樓住戶李女士和鄰居張女士均居於單位約二三十年，同稱對搬離感不捨。張女士稱「不捨得它都要重建」，現時相熟鄰里「到時候肯定會散啦，不知道搬到哪裏」，唯有日後靠電話聯絡約「飲茶」敘舊。

居民稱「不捨都要重建」 冀原區安置

被問該區有何吸引之處，令二人居住近60年樓齡單位仍感不捨，李女士表示當區「朋友多，朝朝走去運動、飲茶」，又稱對街坊鄰里有感情，「（街坊） 每個人都好， 有時過隔籬坐下」。被問打算遷居何處，二人均冀原區安置，李女士也覺得啟德新單位可接受，惟不論搬到何處，均擔心新租金較現時貴。

另外，房協亦公布真善美村重建計劃安置安排，約830戶受影響，預計2028年上半年完成調遷及安置安排，居民可選擇調遷至啟德樂真樓、香港仔漁映樓，或房協轄下其他甲類出租屋邨。

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