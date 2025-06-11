全港逾百活動慶回歸 港鐵送7.1萬張車票

李家超昨日公布，特區政府會在全港18區舉辦百多項慶祝活動，包括升旗禮、步操匯演、嘉年華、綜藝晚會、球類比賽等，政府和不同行業亦會推出不同優惠。根據七一回歸專題網站，慶祝活動橫跨6至8月，「亮點活動」有23個，包括運動會、文藝表演、粵劇表演等，另有178項慶祝活動。網站亦列出各項優惠，包括有逾1000間食肆和商戶在七一當日提供指定菜式及餐飲優惠。

公共交通方面，市民七一可免費乘搭電車；3至11歲小童及60歲或以上市民同日乘搭機場快線分別享有免費及半價優惠。港鐵表示，由6月30日至8月31日，應用程式「MTR Mobile」登記用戶在指定港鐵商場消費滿指定金額，將獲贈電子優惠券。香港地產建設商會昨表示，其會員旗下全港約80個商場，即日起至今年底會推出不同優惠與慶祝活動，多個商場亦會舉辦大抽獎及遊戲活動。

至於政府設施，康文署多項室內和戶外康樂設施、科學館及太空館常設展覽、香港濕地公園、西九文化區M+標準票所有展覽，及香港故宮文化博物館所有專題展覽，七一均免費開放。活化歷史建築伙伴計劃12個項目，本月中至下月初會加開免費導賞團及推出優惠等。