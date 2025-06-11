選委補選填90空缺 全國團體界27席最多

選管會前日發表選委會臨時委員登記冊及取消登記名單，目前共有1364名選委，本報到選舉事務處查閱登記冊，40個選委界別當中，34個有空缺，共136席（見表）。部分空缺屬當然選委，包括港區人代政協和立法會議員，不會填補，另部分席位以提名方式產生，不會以補選方式填補。由於登記冊僅列出選委姓氏，亦沒列明選委的產生方式，未能確定全部需補選的界別及其選委數目。特首李家超今年3月曾提及，補選要填補90個席位。

基層社團同鄉社團空缺居次

按界別劃分，經選舉產生，由全國婦聯、全國青聯等全國團體香港代表選出的「有關全國性團體香港成員的代表」界空缺最多，110席有27席出缺；其次是同經選舉產生的「基層社團」界及「同鄉社團」界，分別有9席和8席出缺。

部分界別因選委「轉跑道」而出缺，如地產及建造界有兩名選委被列入取消登記名單，分別姓「Cheng」及「Kwok」。對比原本選委名單，料為前年上任港區政協的K11集團創辦人鄭志剛及新地執董郭基煇，二人另循港區人代政協界別成為當然選委。

83立會議員登記選委 6席懸空

亦有席位因選委具多重身分而出缺，惟因屬於當然席位，故不會填補。根據登記冊，89名立法會議員有83人以議員身分登記為選委，意味其餘席位將懸空。社福界議員狄志遠現為社福界選舉產生的選委，他說由於自己代表業界，故無改以議員身分登記，認為兩者實際分別不大。

（施政報告）