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《施政》9月提早發表 下周啟諮詢 李：聚焦拼經濟改善民生 加強港優勢處理風險

【明報專訊】今屆立法會會期10月結束，特首李家超昨宣布，今年《施政報告》將提前至9月發表，公眾諮詢則在下周一（16日）正式展開。他說，政府將舉辦逾40場諮詢會及兩場地區諮詢會，預告今年《施政報告》聚焦「拼經濟、謀發展、改善民生」，重點考慮如何加強本港既有優勢和處理風險。

配合立會會期提早10月結束

李家超過去兩年均於10月中下旬到立法會發表《施政報告》，不過立法會選舉今年12月初舉行，立法會10月22日就會舉行今屆最後一次會議。李家超昨早出席行政會議前見記者，表示基於立法會會期提早結束，決定提前在9月發表任內第4份《施政報告》。

李家超表示，他重視行政立法之間的溝通互動，為確保當局有充分時間聽取社會意見和建議，今年度公眾諮詢將在下周一正式展開。以往兩年，政府都在《施政報告》公布前約3個月、即7月展開公眾諮詢，今年諮詢期亦相應地提早一個月開始。

稱機遇大於挑戰 各行業須求變

李家超表示，將與政府團隊出席超過40場網上和實體諮詢會，以及兩場地區諮詢會，走進社區親身接觸各階層，廣泛了解專業界別、地區組織、政黨和市民的意見。對於今年《施政報告》焦點，李家超表示將聚焦「拼經濟、謀發展、改善民生」，重點考慮如何加強香港既有優勢和把握機遇，怎樣處理風險，亦重視加深改革。

他重申香港正面對不同挑戰，但機遇始終大於挑戰，而內地不斷發展是香港最強後盾，在經濟轉型期政府和各行業都要「識變、應變、求變」。

指各部門KPI目前達標

不過李家超強調，《施政報告》會涵蓋社會關心的問題，公眾諮詢是「全方位」，歡迎市民在不同領域、就自身想法和需求提供意見，政府樂意聆聽，「我希望在所有不同範圍都聽取意見，市民毋須從我的角度考慮我的重點」。去年《施政報告》訂立138個關鍵績效指標（KPI），被問到各部門履行的情况，李家超說將於新一份《施政報告》交代，而不同部門目前達標。

消息稱港澳辦主任夏寶龍擬於本月中下旬訪港，並在本月21日出席「香港國安法公布實施5周年論壇」，具體訪問時間和行程尚未公布。對於夏寶龍何時來港及考察目的，李家超僅回應稱夏寶龍對香港所有事情均非常關心，若有任何活動信息，將適時發放。李家超又稱，夏寶龍十分重視了解香港實際情况，對方過去兩度來港考察的效果理想，社會反應正面。

明報記者

（施政報告）

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