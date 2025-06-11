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回應合法化否 特首：網約車趨勢不能逆轉

【明報專訊】的士牌價過去10年累計跌逾七成，早前有的士牌主接受本報訪問，提到若網約車合法化，將不利的士經營，當局可考慮回購的士牌作補償，有業界稱每個牌應以500萬元回購。特首李家超昨日就此回應稱，動用任何公帑須極度謹慎。李未明言網約車會否合法化，但形容網約車是世界趨勢，重申政府正考慮立法規管網約平台。

有倡回購的士牌 李稱用公帑須極謹慎

李家超昨在行會前見記者回應網約車及的士爭議。他說，的士站只供的士使用，的士可到達指定禁區接客，且可隨時接載「街客」，均是的士牌照長期容許的士使用特權，令牌照有直接回報，亦令的士長期在經營下獲利。他說市民對的士服務未達要求有很多意見，業界須重視。

李又說，的士服務有社會價值，在改善服務大前提下，的士應繼續存在，但同時網約車已是「不能逆轉」趨勢，重申政府正考慮立法規管網約平台，以提供網約的士和其他點對點車輛合法服務，法例將明確訂明什麼點對點車輛屬違法，運輸及物流局已馬不停蹄研究法例細節。

業界：無要求須回購 倘不公自有聲音

順安車行負責人、智慧出行聯合商會主席周國強早前受訪稱，的士牌回購價應為每個400萬至500萬元；若全數回購1.8萬個牌，即需720億至900億元。周昨向本報澄清，他只估算若落實回購應有合理價格，業界無要求政府須回購的士牌，但若網約車合法化條件對的士業不公平，他相信屆時業界自然會有要求回購的聲音。

周國強對李家超昨日回應感失望。他說，政府認為的士有專營權，但同時未保障的士經營免受非法白牌車影響。他亦不滿Uber日前提出可從每程車收取一定款項支援的士業界，形容是「打劫完業界先再補貼番少少畀你」。

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