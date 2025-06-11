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車隊「BigBoss Taxi」底薪1.3萬招聘 吸逾30人 首兩月定薪2.5萬 營運額初歸公司後攤分

【明報專訊】的士車隊「開跑」在即，車隊須於7月底前有至少六成的士提供服務，方可獲發牌運作。早前有車隊擔憂請人難，冀降低發牌門檻。車隊「BigBoss Taxi」昨日參與勞工處招聘會，以1.3萬元底薪加獎金聘請全職司機，早上逾30人遞表申請。車隊透露招聘進度理想，有信心可達180輛的士之發牌門檻。有遞表司機認為現時市道低迷，自行租車營運收入相對不穩定，車隊設底薪具吸引力。

稱進度理想 信可達發牌門檻

BigBoss Taxi昨參與勞工處在天水圍舉辦的職場連線招聘會，市民可即場填寫個人資料遞交申請，其後會獲安排參與課程及試車。BigBoss Taxi在招聘會透露司機待遇，全職僱員首兩個月可獲2.5萬元固定月薪，營運額歸車隊所有；第三個月起，司機可獲1.3萬元底薪，並按表現發放上限5000元獎金，每日營運額的首2000元歸車隊，額外營運額則司機與車隊對分（見表）。

工時方面，BigBoss Taxi全職僱員每日工作約10小時，司機可調節開工時間，一般為早上7時至下午5時，亦可超時工作以掙更多收入。除成為僱員，司機亦可以800至1200元日租的士，兩者同須穿著制服。

BigBoss Taxi車務經理張家輝向本報透露，昨早有30多人遞表，反應熱烈，稍後將為合適申請人安排課堂及試車。該車隊預計規模為300輛的士，發牌門檻為180輛。張表示，自去年底起招聘，目前進度理想，相信有足夠人手獲發牌營運。

張分析，不少司機持觀望態度，不願貿然放棄目前工作加入車隊，整體難請人。他認為車隊與司機均是「摸着石頭過河」，故首兩個月向司機提供2.5萬元固定月薪，車隊亦會安排司機接單，以助司機掙取營業額，「月入逾2萬元相信不難」，冀吸引司機加盟。

遞表司機嘆市差 底薪制穩定吸引

50多歲的士司機何先生昨即場遞表。他稱，自租的士駕駛逾一年，因市道差，月入不足兩萬元，「的士生意講彩數，不會每天掙到同樣的收入，租了車可能『白做』」。他曾比較另外兩支車隊的待遇，認為BigBoss Taxi的底薪制較穩定，具吸引力，特別對年紀大或體力較差的司機而言，收入較有保障。

TADA合作 車隊可獲派平台訂單

另外，現時經營網約的士及網約私家車業務的新加坡網約車平台TADA昨宣布與BigBoss Taxi合作，車隊投入服務後，車隊司機透過車隊自家應用程式，可獲派在TADA平台上的召車訂單，TADA與車隊將整合雙方系統。BigBoss Taxi首席營運官趙晉煒說，TADA與BigBoss Taxi價值觀「高度脗合」，雙方均旨在提升乘客體驗並改善司機生計、推動革新的士業界。

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