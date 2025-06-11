教師fb罵警遭革職案得直 公務員局上訴斥散播仇恨

官去年裁做法嚴厲 涉法律上錯誤

時任教師譚玉芬2019年6至9月在個人facebook發布8則帖文，圖片和文字提及「黑警死全家」和「黑警開OT」等。公務員事務局轄下聆訊委員會裁定屬仇恨言論，將譚革職。譚一方其後提出司法覆核，法官高浩文去年裁定將譚革職且不保留福利，做法嚴厲和具壓迫性，涉法律上錯誤。

代表公務員事務局長的資深大律師陳浩淇昨陳辭稱，2019年社會動盪撕裂，譚的帖文經廣泛傳閱，猶如火上加油，其任教的學校接獲247宗投訴，教育局則收110宗投訴，譚的行為與政府恢復社會秩序等目標違背。陳稱政府期望教師秉持高道德水平和專業操守，並有守則提醒公務員保持政治中立。陳稱公務員若要表達意見，可循內部渠道反映，並非完全禁止表達自由。此外，譚事後沒表達悔意，即使在司法覆核時仍描繪自己為遭「起底」的受害者，稱無意散播帖文。

局方：決定未見重大偏見 教師：過程不透明

陳重申公務員事務局在決定適當懲處前已平衡所有因素，包括聽取最少兩名高級公務員的意見、意識到譚任教27年和將近退休等，局方決定未見存有重大偏見，法庭不應干預。

代表譚玉芬的資深大律師鮑進龍回應稱，局方作出革職決定的過程不透明，例如譚向教育局求情透露患抑鬱症，局方回應時既無表明懲罰仍然合理，亦無質疑說法。鮑提到在同類案例中，公務員仍可保留退休金，局方分析本案時沒提供足夠理由解釋為何強制退休不適合，令人懷疑決定帶有偏見。

【案件編號：CACV 203/24】