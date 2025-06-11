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食環牌照增國安條件 針對「黃店」？ 李家超：條款清晰

【明報專訊】食環署正就簽發和續期牌照及許可證施加維護國安條款。被問到是否針對「黃店」，若食肆張貼「香港加油」或諷刺政府字眼等會否被「釘牌」，特首李家超昨表示，「冒犯行為」是任何構成或導致危害國安罪行，又或不利於國安和香港公眾利益的行為或活動，強調條款「很清晰」，又稱食環署做法「恰當亦應該」。

稱食環應首重國安 條款適用年宵檔

根據食環署條款，持牌人或「關連人士」不得做出或牽涉危害國安罪行，或不利於國安或香港公眾利益的「冒犯行為」，否則會被「釘牌」。李家超昨出席行會前見記者稱，行政機關有責任維護國安，食環署行使其職能作決定，應視國安為最重要考慮。他說有關條款適用於食環署場地租約及簽發牌照，包括年宵攤檔等。

條款列上訴不暫緩釘牌 食肆憂慮

食肆「人人和平」負責人許先生昨在商台節目稱，署方上周分別寄掛號信至餐廳和辦公室，條款將於下次續牌時施加。他說餐廳有20多名員工及10多個供應商，作為持牌人無法監管他們的私人時間。條款提到，持牌人上訴期間不會暫緩「釘牌」。許憂慮若聆訊排期半年，食肆仍要支薪和交租，或因而結業。他說相信「無人夠膽踰越」國安法例，但關注條款存灰色地帶，不知日後是否仍可在社交平台「抽水」，會就此諮詢律師意見。

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