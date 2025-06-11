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涉宣揚台獨港獨 國安處禁制手遊《逆統戰：烽火》 可干犯煽動罪 籲勿下載課金

【明報專訊】警方國安處昨日公布，台灣手機遊戲《逆統戰：烽火》涉宣揚台獨港獨、鼓吹武裝革命等主張，經保安局長批准，已根據《港區國安法第43條實施細則》附表4，就《逆》的電子信息作禁制行動。警方提醒任何人下載該程式「可能被視為管有具煽動意圖的刊物」，提醒不應下載程式或「課金」，已下載者應立即刪除。

使用「附表4」權力 首主動公布

過去據報警方國安處曾以上述實施細則附表4中的權力，封鎖或要求境外網站刪除信息，今次則是警方首次主動公布使用附表4權力。保安局及警方無進一步透露涉及什麼禁制行動，本報昨向四大電訊商查詢，截稿前未獲回覆。

根據《逆》網站提及，玩家可選擇領導「革命陣營」或「保衛共產黨政權的紅軍」等，其中香港陣營容許玩家選擇領導「香港臨時政府」。

警方曾據報上述附表4封鎖「香港編年史」，以及要求位於英國的「香港監察」刪除網頁內容。根據附表4第5條，當局可要求電子平台、主機服務商或網絡服務供應商移除或限制信息；根據第10條，若無遵從，經公訴可監禁1年或罰款10萬元。

蘋果仍可下載 遊戲方：謝丞相賜箭

警方昨表示，發布、下載相關程式或向程式開發商提供金錢，均可能犯法，包括網上分享或推薦，有可能干犯煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權或煽動意圖罪。昨晚在蘋果App Store中仍可下載《逆》，在Google Play Store則未見。《逆》在上月及本月表示，遭Google以「未禁止玩家以仇恨言論進行命名」下架。在國安處公布後，《逆》昨在社交媒體以「謝丞相賜箭」回應。

未答細節 保安局：屬維護國安工作信息

本報向保安局查詢是次採取附表4哪項禁制行動、有否要求網絡供應商及程式平台封鎖或將程式下架，以及自2020年引用附表4的次數。保安局回覆稱，維護國安是頭等大事，相關資料屬維護國安工作信息，除因案件需要，不予公開。

保安局前局長、行政會議召集人葉劉淑儀說，相信當局公布是希望收阻嚇作用，表明法律不是置諸不用，有透明度是好事。至於當局未披露附表4執法次數，她說可能留待一段時候後披露，如以年度報告方式公布。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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