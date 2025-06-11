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港聞二

灣區熱搜：粵撐文化產業 互通港澳演藝資源 支持赴粵培訓考察 合拍片資助看齊國產片

【明報專訊】廣東省推出支持文化產業的「政策包」，涉及影視、演藝市場、動漫影視、網絡遊戲、電子競技、網絡視聽等6個領域共87條措施，當中提到促進粵港澳三地演藝資源互通、演藝活動巡迴落地，支持港澳影視機構和從業人員赴粵培訓、考察、採風、交流等，在廣東立項的合拍片亦可與國產片獲得同等資助。

明報記者 林迎

廣東省委宣傳部常務副部長崔朝陽上月在新聞會稱，廣東是全國文化產業第一大省，產業規模總量連續22年居全國首位，去年全省規模以上文化企業營業收入2.5萬億元（人民幣，下同），約佔全國六分之一，在數碼創意、動漫遊戲、網絡視聽、數碼文化製造等領域有較強競爭優勢。

港產片票房30億元 可獎3000萬

本身兼任省電影局長的崔朝陽稱，本次「政策包」特色之一是強化與港澳產業協調，包括提出落實好CEPA影視條款（見另稿），對在廣東立項的影視合作項目給予同等力度扶持，支持港澳影視機構和從業人員來粵培訓、考察、採風、交流，推動影視人才、資金、技術、市場的融通合作。崔朝陽說：「相信三地優勢疊加，影視合作前景會更加廣闊。」

崔提到的「同等力度扶持」包括一系列資助措施（見表），例如廣東立項或港產電影取得30億元票房成績，可獲得最高3000萬元獎金。近年在內地取得30億元票房的港產片只有2016年周星馳執導的《美人魚》。在中國三大獎華表獎、金雞獎、百花獎，以及國際A類電影節（威尼斯、康城、柏林、東京等）獲獎或獲提名亦有獎金。

簡化審批 巡演地毋須重複稽核

演出方面，省文化和旅遊廳副廳長曾曉峰稱，廣東省有滿足不同規模需求的場館，舞台、燈光、音響質量和技術水平全國領先，一直吸引港澳藝人演出，未來將推動成立「粵港澳大灣區劇院聯盟」、「粵港澳大灣區演藝聯盟」，吸引港澳演藝從業人員到廣東開展業務。據《關於推動廣東演藝市場高質量發展的若干政策措施》，要求促進三地演藝資源互通、演藝活動巡迴落地，同時簡化審批流程，落實「首演地內容稽核負責制」，即在首演地通過的演出內容，巡演地毋須重複稽核。

上述政策也支持引進國際級商業演出、音樂節或國內大型演出項目，若觀眾人數達到一定規模，或是在廣東實現世界首演、亞洲首演、國內首演或唯一演出地，地方政府最高可給予主辦單位300萬至400萬元獎金。

濱海藝術中心擬拓多元購票渠道

清華大學文化創意發展研究院院長胡鈺表示，粵港澳三地有共同的文化基因，而港澳有更強國際視野，對外來文化更敏感、吸收更快，「政策包」強調大灣區協同作用，有助於推動優勢互補。位於前海的深圳濱海藝術中心相關負責人則稱，中心將對港澳觀眾開發多元購票渠道，實現「30秒購票」，同時希望加強與港文化藝術交流，引進更多港澳項目，聯絡粵港澳更多一流藝術家及藝術團體舉辦活動，擴大「粵港澳藝術伙伴群」。

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