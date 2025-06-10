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港聞

港聞二

三代命案 發展商申續行分劃令獲批 官：不損遺產

【明報專訊】今年2月11日元朗發生命案，死者為曾多次跟發展商對簿公堂的九旬地主文彥均（文叔）、其六旬兒子及19歲的孫兒。文叔捲入的其中一宗官司於他離世翌日有判決，區院暫委法官吳港發在該案裁定發展商勝訴，將一幅元朗農地約九分之一業權分予文叔。吳官昨頒判辭披露，法庭頒布上述命令時對文叔死訊不知情，對於之後發展商申請繼續進行本案，吳官認為不會損害文叔遺產，繼續進行亦有助秉行公正，批准其申請。

涉案土地面積約17.8萬方呎，位於元朗加州豪園附近，文叔生前持有部分業權。地皮大業主新基業發展有限公司（下稱新基業）早前欲以243.5萬收購文叔的業權，文叔還價2378.2萬元。

官：離世翌日頒判 實屬巧合

新基業其後入稟控告文叔，要求分劃或出售涉事地皮業權。今年2月12日，吳官頒判辭稱文叔開價不合理，涉案地規模相當大，分劃土地後仍足夠讓文叔或子孫興建村屋，頒布分劃令，把約九分之一業權分予文叔，並下令文叔支付訟費。

吳官昨另頒判辭披露，新基業於今年3月26日發出單方面傳票，申請在無人代表文叔遺產的情况下繼續本案，以及對分劃令作相應修改。吳官指出，文叔在分劃令頒布前一日去世實屬巧合，當時法庭對其死訊並不知情。吳官又分析，他在文叔生前已實質審理文叔的申索，而且新基業一方申請不會對文叔遺產構成損害；反之任何執行分劃令的延誤，對無過錯的新基業一方構成不公，使其蒙受不利。吳官認為，在無人代表文叔遺產下進行本案法律程序屬適宜，並有助秉行公正，批准新基業一方申請，同時不作訟費命令。

此外，吳官接受新基業一方建議，暫緩執行分劃令一個月，以便任何相關者有充分時間採取其認為適當及必要的行動及提出申請等。

【案件編號：DCMP 3813/22】

相關字詞﹕區域法院 農地收購 倫常命案 元朗

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