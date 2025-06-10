灣仔衝突案重審 兩男暴動罪成還押

暫委法官高偉雄昨定被告林顯誠及陳樂燊罪名成立，他們將連同認罪的李安翹、蘇雅賢及謝兆雄於本月25日判刑。林於原審被裁定違反《禁蒙面法》罪成，判入更生中心。辯方透露林羈留了約7個月。

林顯誠審訊時供稱打算到崇光百貨購買皮具給母親作生日禮物，高官於書面裁決書分析，林居於天水圍，事發時是中四學生，從來沒前往崇光購物的經驗，更需乘Uber抵達，理應在出發前查詢物品是否可購買，卻在缺乏相關資訊下花不少時間及金錢到銅鑼灣。

官：理應知不安全 說法違常理

高官續指出，即使林聲稱當時對香港發生的暴力事件所知不多，任何人目睹軒尼詩道的人數和店舖所受破壞，必然會聯想到該處不安全；儘管有人主動接觸和告知有危險，林亦沒詢問他人發生何事，盲目接受說法和自發戴上裝備，說法完全不符常理，匪夷所思。

至於陳樂燊稱當日下車後沿駱克道找餐廳，但發現餐廳沒營業。高官指出，從閉路電視片段可見，當時杜老誌道行人和行車路佈滿磚塊，警方發射催淚彈和以擴音器警告，陳卻稱完全看不到有關情况。

就陳稱身上裝備是因該年8月在黃大仙經歷過相關情况才攜帶，高官反駁既然陳曾有經驗，應知道逗留在衝突地點不安全，無理由沿軒尼詩道往東前行，而非回頭尋找可前往北角的交通工具。高官認為該些裝備用作掩人耳目，避免警方知悉他們身分，裁定陳遇上警方驅趕時與一群人跑往銅鑼灣，其後在中銀中心出入口前被截停。

高官拒絕接受兩名被告的證供，但亦認為不能排除警司就誰投擲汽油彈作錯誤的身分辨認，未能證明林曾擲汽油彈。

【案件編號：DCCC 1017/20】

（反修例風暴）