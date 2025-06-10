子多年無合法出境紀錄 蔡天鳳前家姑：今始知

稱警只說找到子即通知

子電話常斷「無必要答咁多」

被告李瑞香（65歲，退休人士）否認一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。控方稱，鄺港智2015年把因盜竊罪被通緝一事通知李瑞香。李稱2017年警員到尚德邨尋人時才得悉，但不知涉通緝。主審法官陳廣池追問：「你都會睇警匪片㗎嘛，你知咩叫通緝，唔係貼街招尋人廣告、貼皇榜㗎嘛。」李回應稱，警員只說若找到兒子就要通知警方，惟兒子的電話有時無法接通、她「無必要答咁多嘢」。控方追問下，李同意她於警員上門時明白兒子被通緝，惟不知他之後仍會被調查及起訴。控方再指出，李「知唔係畀咗錢就可將呢件事私了」，沒理由相信案件已因兒子賠償而完結。李不同意。

控方續稱，兒子的事對李來說是晴天霹靂；李同意，但她沒問警員發生何事。陳官問為何李沒即時向曾任警員的鄺球查詢兒子的案件，李說：「其實我同佢（鄺球）唔係好啱㗎，好多嘢都唔會溝通。」

就控方問及鄺港智出入境問題，李稱鄺港智2016年起長居內地做生意，曾與家人同遊海南，但只會獨自回港。不過控方指出，根據出入境紀錄，鄺港智自2015年1月起已沒用任何合法途徑出入香港，問李是否意外；李稱不知他用什麼方法出入境，「我都唔知，點意外？」「咁𠵱家我咪知道奇怪囉」。

哽咽否認為脫罪抹黑蔡

李又在控方提問下稱，鄺港智前年2月22日離開加多利山單位，只為尋找失蹤的蔡天鳳，李「揗雞」所以當時說驚。控方指出，蔡母張燕花就蔡失蹤報警後，鄺港智用粗口罵蔡母，質疑李聲稱鄺出門尋找蔡不合邏輯；李不同意，稱「我唔知鬧粗口嗰啲嘢」。

至於李在辯方主問時聲稱，蔡父因不滿鄺港智居於加多利山單位而發脾氣，控方昨質疑，李從沒向蔡母提及蔡父的反應；李不同意，稱蔡母知道不少事情，但「好多嘢都唔講（畀）蔡父知」，例如蔡「搵到富貴之路（與譚方駿結婚）啦，有層樓又有幾百萬禮金」，蔡母亦着李要替她保守秘密。控方質疑，李自辯時提及蔡天鳳的感情關係和有關蔡父的事件，全都是為脫罪及抹黑蔡天鳳而揑造；李哽咽說不同意，並在庭上用紙巾拭淚。

「少聯絡」但一月百通話 歸因過年

對於李自辯稱，因鄺港智與蔡天鳳「攞阿駿着數」，李覺得「身有屎」而拒答警方問題，控方質疑說法不合邏輯，李否認。另外，對於李稱很少與鄺港智聯絡，控方指出，根據通話紀錄，前年2月李與被指屬鄺的電話號碼之間有127次通話；李解釋，因當時為農曆新年期間。控方再稱，李為妨礙警方對鄺港智的拘捕，催促他離開加多利山單位、聲稱沒與他同住、沒他的聯絡方法、建議張燕花聲稱沒與他聯絡，李均不同意。

【案件編號：DCCC 140/24】