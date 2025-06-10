改選制後多政治素人 梁愛詩稱參差倡培訓

今年是《港區國安法》實施5周年，昨日除了內地、香港和澳門，還有來自英國、葡萄牙、馬來西亞等11個國家的嘉賓和學者等參與研討會，討論「國家安全立法理論與實踐」、「國家安全與經濟發展」和「國家安全與社會治理」等議題。

高翔致辭稱，國安法的頒布實施是「一國兩制」重要里程碑，有利於護航「一國兩制」事業發展，守護香港繁榮土地，保護香港市民。他說，國安法實施後，2024年境外母公司的駐港公司數目達9960間新高，其中美國企業1390間，較2023年多117間。

立法會換屆選舉年底舉行，梁愛詩表示，新選舉制度下出現不少政治素人，他們水平參差，認為應適當培訓政治人才和立法會議員，以不斷學習、提升水平、盡忠職守、接受監督，才能按照國務院2021年發表的《一國兩制下香港的民主發展白皮書》，推進政治發展。

韓大元：對國安罪名理解

港法院仍存分歧

基本法委員會委員、中國人民大學法學院教授韓大元指出，國安法實施中亦面臨「新問題、新挑戰」，需提升國安觀念，特區的法院在一些罪名的理解與解釋上仍有歧義，需從個案凝聚共識，也有必要對相關法律界作必要說明。

律政司前刑事檢控專員江樂士在會後的吹風會表示，國安法雖具剛性，但同時有完善人權保障條款，例如保護言論和集會自由，其人權標準甚至高於英國等國的同類法律。​清華大學法學院教授王振民表示，香港的國安法是「防禦性執法」，全世界國安法「烈度」最高的是英國和美國，本港的最多屬中度，形容是「適度」的國安法律。

駐京記者 王佩凡