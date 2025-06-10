憂公屋入息限額致躺平 黃碧如倡免計花紅獎金

4％超額被取消 同數量再申請

黃：不排除自願減薪或辭工

昨日大會有7名委員發言，其中房委會資助房屋小組主席黃碧如關注現時公屋入息限額或導致部分申請人「躺平」。她以2014/15至2018/19年度為例，5年間接受詳細資格審查的個案有近14萬宗，當中5840宗、即4.2%因超出入息限額而被取消申請，同時有5750宗被取消的個案恢復申請。黃說不排除部分個案是因為事主自願減薪或辭工所致。

有計雙糧獎金後超500元 申訴無果

黃碧如引述一個三人家庭的申請個案，其入息在計算新年雙糧及積效獎金後，平均每月2.56萬元，較2.51萬元的入息限額高出500元；儘管當事人已提出過去3年平均收入低於入息限額的證據，申請仍被取消。黃認為公屋政策不應扼殺申請人向上流動的意向，建議房委會在不影響公屋輪候時間的前提下，應改良現行以住戶開支為基礎的入息限額計算方式，檢視有否被低估的家庭開支。她同時建議入息計算可豁免申請人的單次收入，例如年終花紅、獎金等，以避免申請者「躺平」和浪費輪候時間，同時節省恢復被取消申請的工序。

另一委員、選委界立法會議員陳家珮建議引入加分制，參考青年宿舍計劃，與民政總署及社署合作，鼓勵公屋戶參加社區自願服務，獲加分後可享額外租金減免和優先申請公共服務。

梁文廣倡收緊居屋轉售 保白居二供應

會上亦有委員關注居屋的轉售限制。身兼立法會議員的梁文廣表示，政府於2022年收緊居屋轉售限制，規定住戶須在首次轉讓日期起計15年後，才可補地價在公開市場轉售居屋，惟現時「白居二」單位需求仍高，2023年調查顯示逾五成「白居二2020」中獲發購買證但沒購買單位的申請者，是因為二手市場價格上升而放棄購買。他認為政府應進一步收緊居屋轉售至私人市場的限制，令更多居屋保留在第二市場，令其價格和私人市場脫鈎，同時滿足白居二申請者的置業需求。