的士司機箍頸後亡 警：制服非「話停就停」

認無機會予事主回應指控

當日負責拘捕的警員馬振康繼續作供稱，事發時與警長羅偉民分別調查事主陳輝旺（終年65歲）及乘客的糾紛案，兩人都有傷勢。警長查問乘客後認為事主涉襲擊乘客，於是下令馬拘捕陳。馬沒懷疑警長的指示，又說曾查問事主傷勢，但事主情緒激動且答非所問。在家屬方提問下，馬同意當時未有機會讓事主回應警方的指控。

3警合力壓地 稱最低武力

馬又稱，當宣布拘捕後事主抗拒及欲逃上的士。馬與兩名同袍將事主制服在地。家屬方質疑，有否需要由3名警察合力制止一名老人。馬表示需要，稱已屬最低武力，又說因事主繼續反抗，警員林偉榮上前協助，兩人在數秒間合力抬事主上警車。

家屬方提問，為何馬不先停下，與林溝通與思考應如何將事主安全押解上警車，馬稱「如果有個掣，撳咗大家都停，我會咁做」，但現實並非說停便停。家屬方亦質疑，從閉路電視片段看到，馬向警車內的事主多次揮拳；馬否認，稱在控制事主雙腳，即使事主不服從，他沒受怒氣而影響執勤。

報案變被捕 警長：事主未提被打

警長羅偉民作供交代當晚過程，稱甫下警車便留意到事主手肘及雙膝都有傷勢，遂問事主因由，事主稱「唔知，咩都唔知，你問佢哋（乘客）」。其後羅從乘客得悉，對方遭事主箍頸及左右勾拳打，羅不見乘客有表面傷勢，但乘客稱嘴唇有痛楚；相反，事主在查問下只說乘客沒付車資，沒提及被打。羅於是下令馬拘捕事主。

研訊主任關注，事主才是糾紛的報案人，為何由報案人淪為被捕人。羅稱基於3個理由才下令拘捕，包括前述乘客的說法、有西隧職員聲稱目睹事主與乘客糾纏，以及事主沒表示他被打，事主身上傷勢不似被襲擊造成。羅作供未完，研訊今續。

【案件編號： CCDI-477/13】

（死因研訊）