港燈經理：曾問水密門 船廠稱海處已批

「啃唔落都要啃 大唔過海事處」

死因庭昨傳召「南丫四號」船主港燈的證人。鄧雲安1980年起擔任港燈碼頭督導，1996年升為海事主任，2013年晉升海事經理，翌年退休。南丫四號1996年完成建造，鄧曾帶領船員檢驗船牌和測試操作，確保船符合要求。鄧稱當時剛升職，無助手協助，不知有否帶文件驗船。

「消失的水密門」爭議為兩艙之間不設水密門。鄧透露，當時發現兩艙之間僅設通道口，他向一名財利職員提出觀察，對方反斥「海事處批得即係得，合約寫到明，海事處話OK就OK」。他不肯定職員身分，相信不是財利董事，亦不是外籍員工。鄧稱兩艙之間無裝水密門，船艙容易一併入水，減低水密性；港燈船隊的「南丫二號」、「南丫十一號」和「南丫十二號」和「南丫四號」結構相近，唯獨後者設置通道。

合法駕最重要 「何必多生事端」

死因研訊主任李希哲關注，財利合約列明以5塊水密艙壁分隔6個艙室，代表兩艙之間須設水密門，為何財利職員以合約為理據。鄧雲安稱不知原因，相信海事處人員已驗船代表該船可合法航行，他無能力跟進水密門問題。在研訊主任追問下，鄧自言人微言輕，海事處已批出驗船證書，「政府批得都OK，何必多生事端？」即使情况不尋常，他認為合法駕船最重要。

「驗船係官話做乜就做乜 唔會搞咁多」

遇難者家屬一方呈上《明報》2016年報道，鄧雲安受訪稱曾將水密門事件告知上司，上司稱無能為力。鄧庭上表示對訪問無印象，不記得有否向上司匯報。另於1998年，他稱發現「南丫四號」高速轉彎不穩定，向港燈申請撥款添加船底壓載物（ballast），獲海事處批准。他提及從2009年起視察海事處年檢，不記得驗船人員有否檢查內部結構，「驗船係啲官話要做乜就做乜，當然唔會主動搞咁多嘢」。

負責行政工作的港燈前海事督導陳俊成稱，曾在「南丫四號」船底發現啫喱狀的鋁合金氧化物，交由維修部跟進。陳表示不清楚船的水密艙壁設計，新船驗收是維修部的職責。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）