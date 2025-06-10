今晚或掛1號波 昨34.3℃今年高

高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱天氣，昨午本港多處地區氣溫上升至34℃或以上，上水高見36.4℃。尖沙嘴天文台總部昨錄得最高34.3℃，是今年以來最高紀錄。

天文台預測今明兩日天氣持續酷熱，而高溫亦會在內陸地區觸發驟雨及雷暴，預料今日最高34℃，明日最高33℃。隨着該熱帶氣旋靠近，本周後期風勢頗大，間中有狂風驟雨，海有湧浪，天文台預測本周五、周六風勢增強，高地達7級風，達強風程度；而隨着該熱帶氣旋逐漸減弱及遠離，下周初廣東沿岸仍有幾陣驟雨。

今明續酷熱 周末風勢增強

天文台本周日（8日）於網頁發表文章稱，近日華南沿岸的大氣條件，如南海至呂宋一帶的海上溫度已達28℃，加上西南季候風為南海提供充沛水氣，有利對流發展，若形成熱帶氣旋，將成為今年西北太平洋及南海第一個熱帶氣旋，名為「蝴蝶」。文章又稱，若該熱帶氣旋「西登」（在本港以西登陸），為本港帶來惡劣天氣的機率會較「東登」高。