今晚或掛1號波 昨34.3℃今年高

【明報專訊】本港踏入風季。天文台昨稱，位於南海中部的廣闊低壓區預料會逐漸發展為熱帶氣旋，天文台將視其發展速度和進入本港800公里範圍的時間，最早在今晚至明日初時發出今年首個1號戒備信號。天文台預料該熱帶氣旋會在本周中後期大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，會視乎其與本港距離和發展速度，評估是否需在明日稍後至周四改發更高信號。
高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱天氣，昨午本港多處地區氣溫上升至34℃或以上，上水高見36.4℃。尖沙嘴天文台總部昨錄得最高34.3℃，是今年以來最高紀錄。
天文台預測今明兩日天氣持續酷熱，而高溫亦會在內陸地區觸發驟雨及雷暴，預料今日最高34℃，明日最高33℃。隨着該熱帶氣旋靠近，本周後期風勢頗大，間中有狂風驟雨，海有湧浪，天文台預測本周五、周六風勢增強，高地達7級風，達強風程度；而隨着該熱帶氣旋逐漸減弱及遠離，下周初廣東沿岸仍有幾陣驟雨。
今明續酷熱 周末風勢增強
天文台本周日（8日）於網頁發表文章稱，近日華南沿岸的大氣條件，如南海至呂宋一帶的海上溫度已達28℃，加上西南季候風為南海提供充沛水氣，有利對流發展，若形成熱帶氣旋，將成為今年西北太平洋及南海第一個熱帶氣旋，名為「蝴蝶」。文章又稱，若該熱帶氣旋「西登」（在本港以西登陸），為本港帶來惡劣天氣的機率會較「東登」高。