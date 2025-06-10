久未發貨惹疑 校服商稱東主中風正退款

搬舖被疑詐騙 學校稱質差解約

警方昨接報稱，約80名家長去年10月向一校服公司訂購一批校服，共已付約2萬元，該公司至今未能提供貨物，報案人要求退款不果後報案，案件暫列「求警調查」，交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

受影響的鮮魚行學校家長黃女士昨早在Threads稱，去年10月向亞洲校服公司以584元訂冬季校服，至昨仍未收到，並發現公司已搬離原址，質疑詐騙。她昨午向本報說，已獲校服商退款，其他家長亦陸續聯絡該公司退款。

鮮魚行學校校長施志勁昨表示，校內部分學生早前獲發貨，惟貨品有問題，如衣袖長短不齊，亦有遺漏貨品等，校方已與該公司終止合約，聘用新校服商。施稱，受影響學生去年冬季要自備衣物禦寒，學校亦有向學生提供備用的舊校服應對。

本報查冊發現，該公司由周姓董事持有，註冊地址為荔枝角一工廈單位，記者昨在場所見，該公司名稱的水牌已被遮蓋。亞洲校服負責人女兒昨向本報說，其八旬母為公司東主，去年底中風，公司多名年邁員工離職，故出現混亂，導致數十名學生付款後未如期收貨，公司亦遺失家長聯絡方法。她近月才接手公司事務，感到「不知所措」，昨在警方協調下開始向家長退款。她又說，公司原舖位早前遭業主收回，現時不經營門市，但在尖沙嘴新港中心設辦公室，目前有向其他學校提供服務。