明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

久未發貨惹疑 校服商稱東主中風正退款

【明報專訊】有校服商收訂後未依時交貨。有家長昨於網上發文稱，去年同校約80名家長向「亞洲校服公司」訂購冬季校服，至昨日未交貨，懷疑詐騙，昨報警。亞洲校服代表昨向本報說，八旬負責人去年底中風，公司出現混亂致未能發貨，正安排退款。

搬舖被疑詐騙 學校稱質差解約

警方昨接報稱，約80名家長去年10月向一校服公司訂購一批校服，共已付約2萬元，該公司至今未能提供貨物，報案人要求退款不果後報案，案件暫列「求警調查」，交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

受影響的鮮魚行學校家長黃女士昨早在Threads稱，去年10月向亞洲校服公司以584元訂冬季校服，至昨仍未收到，並發現公司已搬離原址，質疑詐騙。她昨午向本報說，已獲校服商退款，其他家長亦陸續聯絡該公司退款。

鮮魚行學校校長施志勁昨表示，校內部分學生早前獲發貨，惟貨品有問題，如衣袖長短不齊，亦有遺漏貨品等，校方已與該公司終止合約，聘用新校服商。施稱，受影響學生去年冬季要自備衣物禦寒，學校亦有向學生提供備用的舊校服應對。

本報查冊發現，該公司由周姓董事持有，註冊地址為荔枝角一工廈單位，記者昨在場所見，該公司名稱的水牌已被遮蓋。亞洲校服負責人女兒昨向本報說，其八旬母為公司東主，去年底中風，公司多名年邁員工離職，故出現混亂，導致數十名學生付款後未如期收貨，公司亦遺失家長聯絡方法。她近月才接手公司事務，感到「不知所措」，昨在警方協調下開始向家長退款。她又說，公司原舖位早前遭業主收回，現時不經營門市，但在尖沙嘴新港中心設辦公室，目前有向其他學校提供服務。

上 / 下一篇新聞

無人機首送餐 麥當勞套餐貴逾30元 12分鐘科學園運至馬鞍山海濱 食物完好
無人機首送餐 麥當勞套餐貴逾30元 12分鐘科學園運至馬鞍山海濱 食物完好
服務時間有限制 每機限送一個餐
服務時間有限制 每機限送一個餐
涉索2萬「保畢業」 THEi講師控收賄
涉索2萬「保畢業」 THEi講師控收賄
今晚或掛1號波 昨34.3℃今年高
今晚或掛1號波 昨34.3℃今年高
港燈經理：曾問水密門 船廠稱海處已批
港燈經理：曾問水密門 船廠稱海處已批
的士司機箍頸後亡 警：制服非「話停就停」
的士司機箍頸後亡 警：制服非「話停就停」
網媒起底欠債者罪脫 官：事主允任何手段追
網媒起底欠債者罪脫 官：事主允任何手段追
憂公屋入息限額致躺平 黃碧如倡免計花紅獎金
憂公屋入息限額致躺平 黃碧如倡免計花紅獎金
團體促宏照道項目綠置轉回公屋
團體促宏照道項目綠置轉回公屋
改選制後多政治素人 梁愛詩稱參差倡培訓
改選制後多政治素人 梁愛詩稱參差倡培訓
內地女街頭被淋通渠水 反黑調查
內地女街頭被淋通渠水 反黑調查
水龍頭沙隔積顆粒 天悅邨居民憂瀝青
水龍頭沙隔積顆粒 天悅邨居民憂瀝青
景樂欠款料千萬 50員工求助勞處 積金局：部分公司未交1.1萬供款
景樂欠款料千萬 50員工求助勞處 積金局：部分公司未交1.1萬供款
駕電單車自炒 休班警酒駕判社服令停牌
駕電單車自炒 休班警酒駕判社服令停牌
交通意外援助擬二合一 議員稱補助減2/3「太辣」
交通意外援助擬二合一 議員稱補助減2/3「太辣」
子多年無合法出境紀錄 蔡天鳳前家姑：今始知
子多年無合法出境紀錄 蔡天鳳前家姑：今始知
灣仔衝突案重審 兩男暴動罪成還押
灣仔衝突案重審 兩男暴動罪成還押
三代命案 發展商申續行分劃令獲批 官：不損遺產
三代命案 發展商申續行分劃令獲批 官：不損遺產
涉星光大道放煙花 內地男被捕
涉星光大道放煙花 內地男被捕
灣區熱搜：灣區標準增9項 涵科研商務潮菜 累計244項 有港團體擔牽頭角色
灣區熱搜：灣區標準增9項 涵科研商務潮菜 累計244項 有港團體擔牽頭角色
灣區熱搜：灣區標準三地通行
灣區熱搜：灣區標準三地通行
灣區手記：咖啡店「工位」 ／文：尚東美
灣區手記：咖啡店「工位」 ／文：尚東美
【Emily】結業惹迴響 膳心小館考慮繼續做
【Emily】結業惹迴響 膳心小館考慮繼續做
【Emily】房會商創科節流 張仁良籲小心「畫餅」
【Emily】房會商創科節流 張仁良籲小心「畫餅」
【Emily】《國安法事件簿III》下周播 增學生討論環節
【Emily】《國安法事件簿III》下周播 增學生討論環節
【Emily】觀塘公務員學院大樓2027年啟用
【Emily】觀塘公務員學院大樓2027年啟用
【Emily】「私隱周」講AI 主題電車巡迴宣傳
【Emily】「私隱周」講AI 主題電車巡迴宣傳
【Emily】知專生赴法向Chanel取經 啟發設計創作
【Emily】知專生赴法向Chanel取經 啟發設計創作