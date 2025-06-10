涉索2萬「保畢業」 THEi講師控收賄

本報昨晚向THEi高科院查詢，發言人稱個案詳情要容後回覆。

指導土木畢業研習 屢揚言肥佬

68歲被告吳瑞庭為THEi高科院土木工程課程前兼任講師，被控一項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》。廉署稱，被告於案發時負責指導該校土木工程（榮譽）工學士課程學生的畢業專題研習。

控罪指出，被告涉嫌去年12月10日從一名學生接受2萬元，以確保對方於畢業專題研習獲得及格成績。廉署早前接獲貪污投訴稱，被告去年11月多次向該學生揚言不會給予其畢業專題研習及格成績，其後向對方索取賄款稱可保證給予其畢業專題研習及格。

廉署表示，THEi高科院禁止員工向學生索取或接受任何利益，廉署一向重視教育界廉潔水平，除了繼續嚴厲執法，亦會持續為教職員及學生舉辦防貪講座，協助院校鞏固廉潔文化。

THEi網頁顯示，該校土木工程（榮譽）工學士課程是建造、環境及工程學系轄下課程，亦受「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）資助。學生須完成4年制課程，並完成480小時的工作綜合學習，以符合獲頒土木工程（榮譽）工學士資格。畢業生可任職助理工程師、見習工程師、土木及結構工程師等職位。