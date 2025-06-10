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港聞一

服務時間有限制 每機限送一個餐

【明報專訊】Keeta以無人機送外賣屬政府早前推出的低空經濟監管沙盒試點項目之一，獲批試點項目的企業需就無人機測試內容，包括飛行路線、時間等與民航處商討，獲處方批准才可試行，故目前無人機送外賣服務仍有不少限制，例如服務時間僅限周一至周五上午11時至下午1時及下午2時至4時半，不包括周六周日及公眾假期。由於無人機有重量限制，每機每次亦只可送一個餐，若市民一次過下單買多個套餐，只能分批配送。

Keeta無人機送外賣首條航線為由科學園出發，跨海送到馬鞍山海濱長廊，位於科學園及馬鞍山的升降點各有工作人員長駐，協助編排無人機升降及裝卸，深圳營運中心團隊會遠程操控及監察無人機飛行。據記者昨在場所見，無人機到達升降點後，會透過掃描地上的二維碼對準位置降落，落地後工作人員會再掃描二維碼與無人機配對，配對成功後無人機便會自動卸貨。完成任務後，無人機會折返科學園候命。

航線範圍不得同時兩機飛行

遇惡劣天氣或需停服務

Keeta目前部署6台自研無人機測試送外賣，每部最多負重2.4公斤、在5公里範圍內配送，飛行速度最高每秒23米。昨駐守馬鞍山升降點的工作人員Jason說，由於無人機有載重限制，故每次只可送一個餐，若顧客一次過訂購數個套餐，會安排分批配送，另由於民航處暫規定航線範圍內不可同時有兩架無人機飛行，故Keeta每次亦只能安排一架無人機單向執行配送任務。

Jason又說，無人機在一般天雨下仍能運作，但相信若到黃雨程度則需暫停；如遇惡劣天氣，營運中心團隊會綜合分析雨勢及風速等環境因素，再決定能否繼續服務。

政府今年3月批出38個低空經濟「監管沙盒」試點項目，讓業界測試各類無人機應用場景，獲批試點項目的企業需向政府提供測試所得數據，以助政府日後制定與低空經濟相關的政策和監管指標。

相關字詞﹕低空經濟沙盒 低空經濟 無人機配送 無人機

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