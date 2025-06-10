明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

無人機首送餐 麥當勞套餐貴逾30元 12分鐘科學園運至馬鞍山海濱 食物完好

【明報專訊】內地外賣平台美團旗下Keeta昨日起在港推出無人機送外賣服務，首條航線由科學園送至馬鞍山海濱長廊，目前有兩間科學園內餐廳參與，包括麥當勞和必勝客。本報昨試用無人機送麥當勞外賣，由下單到取餐全程約12分鐘，當中無人機由起飛至到達僅需5分鐘，食物送到後狀態完好，沒倒瀉或壓扁。不過，無人機外賣運費較高且食物選擇較少，以麥炸雞套餐為例，市民到無人機升降點自取需100元起，而到距離升降點約10分鐘步程的麥當勞店門自取外賣只需60多元起，即無人機外賣貴30多元。

明報記者 孫澤芳

麥當勞限送4款一人餐 必勝客5款

馬鞍山海濱長廊的無人機升降點位於公園小食亭附近，科學園的升降點則位於與麥當勞及必勝客同一棟大樓的戶外平台。市民在Keeta手機應用程式設定送餐地址為馬鞍山公園，再搜索「無人機」，便可找到「McDonald's × Keeta Drone無人機飛送店」及「Pizza Hut × Keeta Drone無人機飛送店」。麥當勞提供4款一人餐，連無人機運費售86至100元，必勝客則有5款餐，最便宜的一人餐售94元，最貴的二人餐售170元。

麥炸雞餐收百元 新港城分店自取約60元

記者比較發現，在Keeta平台以無人機由科學園送外賣到馬鞍山海濱長廊，以及由馬鞍山新港城中心麥當勞及必勝客分店以人手配送方式叫同一套餐，無人機收費大致貴約30元。從附近居民角度看，實際上到新港城中心自取外賣，亦較前往無人機升降點自取外賣便宜，以售100元的「麥炸雞一人飛行套餐」為例，該餐包括兩件炸雞、一份中薯條或粟米、一份自選小食及一杯汽水，同一組合在新港城中心麥當勞分店自取外賣只需約60元。新港城中心距升降點約10分鐘步程。

記者昨早11時13分實測在Keeta下單購買「麥炸雞一人飛行套餐」，科學園的麥當勞於下單後約5分鐘出餐，外賣餐點會放在一個紙袋，工作人員接餐後會前往升降點，把紙袋放入保溫箱後，再將保溫箱掛上無人機，過程約兩分鐘。無人機於11時20分起飛，5分鐘後到達吐露港毗岸馬鞍山升降點，較應用程式頁面顯示11時33分到達快了8分鐘。食物送到後狀態完好，沒有倒瀉或壓扁，飲品仍冰凍，薯條炸雞仍溫暖。

市民感運費貴不值自取更方便 倡郊外提供

昨日叫無人機外賣的人不多，據記者觀察，昨早11時服務啟用後，至下午約1時有3張訂單，其中兩張為包括本報記者在內的傳媒測試，餘下一張是市民專程到來體驗。市民West說自己並非居於馬鞍山，因對無人機送外賣感興趣，專程來感受一下，形容過程「得意」，送餐比想像中快。他說體驗過便夠了，認為運費太貴，不太值得。他又說，海濱升降點在戶外，附近商場已有麥當勞，相信到店面自取更方便，建議改在沙灘等郊外地方提供無人機送外賣，相信更有吸引力。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕低空經濟沙盒 低空經濟 外賣 無人機

上 / 下一篇新聞

服務時間有限制 每機限送一個餐
服務時間有限制 每機限送一個餐
涉索2萬「保畢業」 THEi講師控收賄
涉索2萬「保畢業」 THEi講師控收賄
久未發貨惹疑 校服商稱東主中風正退款
久未發貨惹疑 校服商稱東主中風正退款
今晚或掛1號波 昨34.3℃今年高
今晚或掛1號波 昨34.3℃今年高
港燈經理：曾問水密門 船廠稱海處已批
港燈經理：曾問水密門 船廠稱海處已批
的士司機箍頸後亡 警：制服非「話停就停」
的士司機箍頸後亡 警：制服非「話停就停」
網媒起底欠債者罪脫 官：事主允任何手段追
網媒起底欠債者罪脫 官：事主允任何手段追
憂公屋入息限額致躺平 黃碧如倡免計花紅獎金
憂公屋入息限額致躺平 黃碧如倡免計花紅獎金
團體促宏照道項目綠置轉回公屋
團體促宏照道項目綠置轉回公屋
改選制後多政治素人 梁愛詩稱參差倡培訓
改選制後多政治素人 梁愛詩稱參差倡培訓
內地女街頭被淋通渠水 反黑調查
內地女街頭被淋通渠水 反黑調查
水龍頭沙隔積顆粒 天悅邨居民憂瀝青
水龍頭沙隔積顆粒 天悅邨居民憂瀝青
景樂欠款料千萬 50員工求助勞處 積金局：部分公司未交1.1萬供款
景樂欠款料千萬 50員工求助勞處 積金局：部分公司未交1.1萬供款
駕電單車自炒 休班警酒駕判社服令停牌
駕電單車自炒 休班警酒駕判社服令停牌
交通意外援助擬二合一 議員稱補助減2/3「太辣」
交通意外援助擬二合一 議員稱補助減2/3「太辣」
子多年無合法出境紀錄 蔡天鳳前家姑：今始知
子多年無合法出境紀錄 蔡天鳳前家姑：今始知
灣仔衝突案重審 兩男暴動罪成還押
灣仔衝突案重審 兩男暴動罪成還押
三代命案 發展商申續行分劃令獲批 官：不損遺產
三代命案 發展商申續行分劃令獲批 官：不損遺產
涉星光大道放煙花 內地男被捕
涉星光大道放煙花 內地男被捕
灣區熱搜：灣區標準增9項 涵科研商務潮菜 累計244項 有港團體擔牽頭角色
灣區熱搜：灣區標準增9項 涵科研商務潮菜 累計244項 有港團體擔牽頭角色
灣區熱搜：灣區標準三地通行
灣區熱搜：灣區標準三地通行
灣區手記：咖啡店「工位」 ／文：尚東美
灣區手記：咖啡店「工位」 ／文：尚東美
【Emily】結業惹迴響 膳心小館考慮繼續做
【Emily】結業惹迴響 膳心小館考慮繼續做
【Emily】房會商創科節流 張仁良籲小心「畫餅」
【Emily】房會商創科節流 張仁良籲小心「畫餅」
【Emily】《國安法事件簿III》下周播 增學生討論環節
【Emily】《國安法事件簿III》下周播 增學生討論環節
【Emily】觀塘公務員學院大樓2027年啟用
【Emily】觀塘公務員學院大樓2027年啟用
【Emily】「私隱周」講AI 主題電車巡迴宣傳
【Emily】「私隱周」講AI 主題電車巡迴宣傳
【Emily】知專生赴法向Chanel取經 啟發設計創作
【Emily】知專生赴法向Chanel取經 啟發設計創作