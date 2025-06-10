無人機首送餐 麥當勞套餐貴逾30元 12分鐘科學園運至馬鞍山海濱 食物完好

明報記者 孫澤芳

麥當勞限送4款一人餐 必勝客5款

馬鞍山海濱長廊的無人機升降點位於公園小食亭附近，科學園的升降點則位於與麥當勞及必勝客同一棟大樓的戶外平台。市民在Keeta手機應用程式設定送餐地址為馬鞍山公園，再搜索「無人機」，便可找到「McDonald's × Keeta Drone無人機飛送店」及「Pizza Hut × Keeta Drone無人機飛送店」。麥當勞提供4款一人餐，連無人機運費售86至100元，必勝客則有5款餐，最便宜的一人餐售94元，最貴的二人餐售170元。

麥炸雞餐收百元 新港城分店自取約60元

記者比較發現，在Keeta平台以無人機由科學園送外賣到馬鞍山海濱長廊，以及由馬鞍山新港城中心麥當勞及必勝客分店以人手配送方式叫同一套餐，無人機收費大致貴約30元。從附近居民角度看，實際上到新港城中心自取外賣，亦較前往無人機升降點自取外賣便宜，以售100元的「麥炸雞一人飛行套餐」為例，該餐包括兩件炸雞、一份中薯條或粟米、一份自選小食及一杯汽水，同一組合在新港城中心麥當勞分店自取外賣只需約60元。新港城中心距升降點約10分鐘步程。

記者昨早11時13分實測在Keeta下單購買「麥炸雞一人飛行套餐」，科學園的麥當勞於下單後約5分鐘出餐，外賣餐點會放在一個紙袋，工作人員接餐後會前往升降點，把紙袋放入保溫箱後，再將保溫箱掛上無人機，過程約兩分鐘。無人機於11時20分起飛，5分鐘後到達吐露港毗岸馬鞍山升降點，較應用程式頁面顯示11時33分到達快了8分鐘。食物送到後狀態完好，沒有倒瀉或壓扁，飲品仍冰凍，薯條炸雞仍溫暖。

市民感運費貴不值自取更方便 倡郊外提供

昨日叫無人機外賣的人不多，據記者觀察，昨早11時服務啟用後，至下午約1時有3張訂單，其中兩張為包括本報記者在內的傳媒測試，餘下一張是市民專程到來體驗。市民West說自己並非居於馬鞍山，因對無人機送外賣感興趣，專程來感受一下，形容過程「得意」，送餐比想像中快。他說體驗過便夠了，認為運費太貴，不太值得。他又說，海濱升降點在戶外，附近商場已有麥當勞，相信到店面自取更方便，建議改在沙灘等郊外地方提供無人機送外賣，相信更有吸引力。

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