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【Emily】結業惹迴響 膳心小館考慮繼續做

【明報專訊】食肆「膳心小館」早前喺facebook宣布，房署收回其位於石硤尾邨嘅舖位，下月上旬結業。膳心小館前日再發文話，將軍澳店因寄賣家暴受害者嘅手織品，被房署指違約。帖文獲逾兩萬個讚好，唔少留言話對結業感到可惜。膳心小館負責人林先生噚日向Emily透露，原打算結業「瀟灑離場」，但估唔到有極大迴響，所以會重新思考下一步，希望延遲搬走，並考慮喺石硤尾租舖繼續做。

林先生話，石硤尾店原定7月約滿，房署2月向佢哋查詢續約意向，5月13日獲署方確認續約安排，但喺5月20日原定簽約時被告知要暫緩，並喺6月2日獲房署通知拒絕續租。膳心小館上周六發出結業啟事，「今年7月上旬，可能無奈地畫上句號」。

餐廳有10多個員工，林先生話有精神病康復者、弱智人士同單親媽媽等，佢哋每周向長者派飯，亦收養咗「貓店長」。結業消息獲關注，佢有感「過去做嘅嘢原來有人睇到」，𠵱家同緊房屋署磋商延期搬遷，亦考慮緊喺同區繼續做，方便派飯畀呢區嘅長者。

佢話雖然餐廳係某啲人眼中嘅「黃店」，但強調對政府部門無怨恨，「係唔想影響到啲貓、長者同同事，有啲同事嘅狀况比較難搵工」。佢話事出突然，仍未決定最終去向，「要諗係唔係真係重開、有無錢經營，同埋國安新例下，食環署批唔批個牌畀我哋呢？」翻查資料，膳心小館去年8月被指月餅「來歷不明」遭食環署查封及移走，該餐廳正向法庭申訴。

相關字詞﹕膳心小館

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