灣區手記：咖啡店「工位」 ／文：尚東美

滿心期待地打開某個App，看着眾多4.5星以上評分，我似乎看到「理想工位」在向我招手。結果第一間便踩雷，細細的圓桌怕是只放一台電腦都會覺得擁擠；第二間更無語，室內空間小，室外就見幾張露營椅擺得像野餐，坐上去整個人像回到母親的「子宮」，身體蜷縮着很有安全感，但對於想要辦公的人而言，這刻不需要安全感。

憤而轉戰第三間咖啡廳，地舖活脫脫是前兩家的混合體，室外露營椅，室內小小桌，正想拔腿就跑時，店員微微一笑說，「樓上還有位置喔」。於是「噔噔噔」爬上樓，面前老木桌寬得能並排擺三台手提電腦，雖說古早的木製座椅坐久了不舒服，但對着能讓雙腿自由伸展的「聖地」，我選擇忽略。鄰座一位女士正在看書，好奇問她坐了多久，「快兩個鐘了，準備等雨小一點就回去」。

原來對方以前是星巴克常客，貪其座位舒適，現在想嘗嘗非連鎖店的咖啡口味，「咖啡出品跟咖啡豆和咖啡師都有很大關係」。她一邊喝着手裏的特調「老鹽黃皮冷萃」，一邊感嘆。

雨還在窗外嘩啦啦下着，我邊工作邊想，今天因為要搵「工位」而吐槽前面兩間咖啡廳，也許某天不是為了辦公，而是單純想和朋友嘗一杯特色咖啡，或者前面兩間能帶來意外驚喜。

文：尚東美