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灣區熱搜：灣區標準增9項 涵科研商務潮菜 累計244項 有港團體擔牽頭角色

【明報專訊】國家市場監管總局早前宣布新增9項「灣區標準」，令已公布的「灣區標準」從235項增至244項。9項新標準聚焦科研、政務商務和風土民俗，包括涉及印刷色調值（CTV）計算及應用、珠寶零售企業經營的規範，以及潮州魚丸、薑醋蛋等標準。

明報記者 蔡宛均

市場監管總局標準創新司長肖寒早前於相關發布會上宣布3類共9項新標準內容（見表），第一類聚焦大灣區的科創成果和前沿技術；第二類聚焦3地政務商務合作；第三類聚焦大灣區特色文化民俗。例如科創成果類的《信息通信基礎設施工程規劃設計規範》標準，將為大灣區城市建設通訊設施的統籌佈局提供技術支持；屬於商務合作的《珠寶零售企業經營規範》標準，則有助進一步推動粵港澳3地珠寶產業聯動；另外像潮州魚丸、薑醋蛋及魚膠推出標準，有助於傳統飲食文化的保存繼承。

潮州魚丸薑醋蛋魚膠定標準

市場監管總局於2020年提出制定「灣區標準」，並於2023年正式公布首批清單，累計推行235項「灣區標準」，覆蓋交通、醫療、食品、養老、託育、氣象、餐飲、文化等領域，參與起草的機構單位共3563家，其中內地2752家、香港499家、澳門312家。香港工貿署署理副署長邱詩穎稱，個別香港團體和企業還擔當牽頭推動研制「灣區標準」的重要角色，例如香港社會服務聯會與香港中華廠商聯合會正合作推動制定照護食的「灣區標準」；香港印刷業商會（商會）屬下印刷科技研究中心（APTEC）主導的「印刷流程控制的色調值（CTV）計算及應用要求」，亦已在5月23日正式成為首個印刷界「灣區標準」。

會上還發布了10項「灣區標準」突出案例，例如港澳車北上措施便應用《基於信息化協同平台的跨域機動車服務要求》和《基於信息化協同平台的跨域機動車服務流程》兩項「灣區標準」，簡化了港澳車跨境業務流程。此外，像維記、美心、大昌行等多間粵港澳食品企業在冷鏈食品運送上也奉行《冷藏冷凍預包裝食品流通作業規範》、《預製菜冷鏈溫度控制規範》兩項「灣區標準」，促進冷鏈管理效率提升，減低冷藏冷凍食品腐損。

相關字詞﹕國家市場監管總局 灣區標準 大灣區

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