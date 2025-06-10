交通意外援助擬二合一 議員稱補助減2/3「太辣」

政府已完成交通意外傷亡援助計劃檢討，並提出多項建議，包括將「受傷補助」與「臨時生活補助」合併成「體恤補助」，並將援助最高日數由目前最高180天減至最高60天，相關補助兩年內只可申領一次；申請計劃最低病假日數由3天回復至計劃實施初期的7天。

勞福局：倘不調整基金將乾塘

署理勞福局長何啟明說，計劃近年批出宗數攀升，開支大升，如不改變升幅將持續，基金或於2032年度「乾塘」，故需改變令計劃可持續，相信是次調整會將濫用計劃誘因降低。

勞工界議員周小松關注「體恤補助」補助額較原有兩項補助大減三分之二，調整「太辣」，金額不足以支撐受助人及其家人的生活使費，促當局要平衡計劃的財政及其應有作用。議員易志明及陳永光分別建議政府設中央醫療評估部門，為個案確定傷勢。

稱有其他資源提供更多協助

何啟明回應時說，雖然計劃調整後援助額會減少，惟現時有其他資源可為受助人提供更多協助，包括社署4個慈善信託基金。至於設判傷機制，何稱政策原意在於為受助人提供及時幫助，「沒說要判到多傷才給（援助）他」，未來會再檢視。