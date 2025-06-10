景樂欠款料千萬 50員工求助勞處 積金局：部分公司未交1.1萬供款

勞處：已聯絡管理層敦促補償

景樂的網頁日前已關閉，其社交專頁最近更新日期為上月初母親節推廣。工聯會屬下的酒店及餐飲從業員協會、飲食業職工總會與工聯會權益委員會昨日表示，正協助120名受影響的景樂集團員工到勞工處登記索償，追討代通知金、假期、遣散費或長服金等款項，保守估計追討額逾1000萬元。

有工友年資30年 長服金料30多萬

部分人收到支票 憂未能兌現

勞聯昨日也陪同30多名景樂集團員工到勞工處登記索償，追討款項同樣涉及遣散費、代通知金、假期等。到場協助工友的勞聯立法會議員林振昇說，求助工友大多是該集團旗下美孚餐廳分店員工，包括廚師、洗碗、幫工等，有工友年資達20年，料其長服金30多萬元。他引述部分工友稱已收到以現金支付的5、6月薪金，部分人收到支票，惟未知能否兌現。

林又稱，部分工友累積逾20日年假未放，涉2萬多元，另有法定假期未補足，計及欠代通知金、遣散費、加班費等其他款項，粗略估算30多人追討的欠款總額約100萬至200萬元。他期望勞工處調解時，僱主可直接支付欠款，如未能支付，工友要申請破欠基金，也需時數月。他表示，以往很多酒樓結業前數月也會拖欠強積金供款，故已提醒工友查看近月強積金供款紀錄，不過破欠基金未包括強積金欠供部分，如有工友被欠供強積金，他也擔心這些款項「凍過水」。

積金局回覆本報表示，景樂集團旗下部分公司未有為個別員工繳交去年12月至今年4月期間個別月份的強積金供款及附加費，涉及35名員工，金額共約1.1萬元。積金局稱已與景樂集團跟進，並要求立刻補交欠款，亦正密切監察景樂集團供款情况，現無收到有關集團懷疑欠交供款的投訴。

近月屢有食肆結業，林振昇認為雖然旅客數目上升，惟難言飲食業一定受惠，加上港人北上消費，本地飲食業競爭相當激烈。

議員稱旅客增加飲食業未必受惠

促政府「留意輸勞數字」

林續稱留意到統計處數字，飲食業職業空缺數目下跌，促政府要特別留意飲食業輸入的外勞數字，免令本地工友於食肆結業後更難轉職。