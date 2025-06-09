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【Emily】土瓜灣小區重建 市建為商界夾設計

【明報專訊】市建局提出構建「東維港灣區」願景，行政總監韋志成噚日發表網誌，佢話位於土瓜灣嘅「小區重建新社區」係市建局全港首個以「小區發展」嘅舊區更新模式，整合咗8個鄰近但由7個不同發展商負責興建嘅重建項目，並首次引入「總體設計要求」，各項目發展商需按標準發展，例如新建築物後移，以騰出空間擴闊行人路，將車路改為行人路等，為新社區創造一個暢達易行嘅環境，將來區內行人路和車路面積比例，會由55︰45增至75︰25，令路面空間更好行。

韋志成話，小區將設3個停車場，共提供逾600個私家車泊位，當中鴻福街/銀漢街發展計劃將首度興建一個由6個發展項目共用嘅停車場，減少每個項目各自喺地面開停車場出入口嘅需要，從而釋放更多空間擴闊行人路，駕駛者亦可以從共用停車場嘅地下通道往來毗鄰另一個停車場，減少車喺地面行駛，實現人車分隔。

話庇利街撥地助內陸連海濱

土瓜灣「小區重建新社區」，北至土瓜灣站，西至高山劇場，東至海心公園及海濱長廊，南至紅磡和黃埔，位處整個土瓜灣道路網絡嘅中心，係「東維港灣區」規劃願景中內陸連接海濱嘅主要策略小區。至於政府於上周五公布將鄰近小區、位於庇利街末端嘅臨海用地撥予市建局發展，韋志成認為除咗可以大幅提升該幅土地嘅發展潛力，亦可加強土瓜灣舊區內陸與對開海濱空間嘅連接。

相關字詞﹕東維港灣區 土瓜灣小區重建新社區 市建局

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