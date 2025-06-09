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AI年代：累積研發投資千餘萬 個人用戶月費120元

【明報專訊】港科研集團（Sengital Group）創辦人兼主席林曉鋒表示，該公司約有80名員工，其中43人參與開發POffices.AI。至今，POffices.AI的累積研發投資為1000餘萬元。相對於任何LLM，這連它們的零頭都不到。他的初衷也是希望讓一般人都可以使用POffices.AI而又毋須支付高昂月費。現時，個人用戶可以選擇月費120元的計劃；又或登記一個電郵地址，即免費使用120次（之後可再用其他電郵地址登記）。該公司的策略是以商業用戶的月費以及銷售「AI一體機」的收入，來補貼個人用戶。

那些「AI一體機」，其實是配備GPU以及預先安裝了POffices.AI和LLM、防火牆、VPN等軟件的伺服器。POffices.AI的AI Agent會每日自動查閱該機的SSD硬碟以及公司內聯網內的檔案，以建立內容清單，方便日後快速搜尋。

商業用戶使用「AI一體機」時，既可以離線的搜尋該機的SSD硬碟或者公司內聯網的資料庫，也可以在互聯網上搜尋。由於VPN可以隱藏身分，故員工在網上搜尋了什麼資訊，競爭對手會難以知道。這特別適合同行之間競爭激烈的商業機構。

擬年底發表圖片和短片生成功能

林曉鋒透露，該公司其實一共研發了大約250個AI Agent，還有很多未公開其用途。9月份，該公司會再發表數十個AI Agent，應用於會計處理和數據分析的自動化。至於文生圖、文生短片等功能，該公司亦有研究，可能會在12月發表。

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