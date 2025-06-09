AI年代：港企「專才」代「通才」低成本攻AI 以百個AI Agent代替語言大模型

明報記者 薛偉傑

港科研集團（Sengital Group）創辦人兼主席林曉鋒表示，早在兩年多前某些人工智能語言大模型（LLM）推出初期，他試用了一些時間後發覺兩大問題：第一，是AI幻覺問題，當它們被問到一些不懂的名詞時，有時會無中生有地作一些資料；第二，它們回覆的答案雖有來源，卻可能來自一些可信度低或已失效的網頁。

訓練「專才」減少「AI幻覺」

作為一名科技人兼3間本地大學的客席教授，他覺得這些出錯率太高。於是，他決定另闢蹊徑，自行研發可以和它們競爭的產品。林曉鋒表示，市場上的LLM普遍都被當成一個「通才」般訓練。但他覺得若將知識細分成100個主題，分別訓練100個專攻某一主題的「專才」（AI Agent程式），加起來便可能勝過一個「通才」（LLM），尤其在減少出錯方面。這就是該公司的人工智能平台POffices.AI的基礎概念。

林曉鋒還設計了一批自動化程式，每日向這100個AI Agent提供公開資料來訓練它們。在訓練過程中，這100個AI Agent亦會持續地為不同網站的可信度評分。每個AI Agent背後亦有一個雲端資料庫，儲存着它判斷為可信的資料。

POffices.AI的使用方式，和一些不需下載程式安裝的LLM沒什麼分別。只是POffices.AI有可能需要多一些時間來開始回應（約20多秒），以及完全生成答案（約一至兩分鐘）。POffices.AI生成的答案，會在結尾列出多個資料來源，方便用戶翻查和判斷可信程度。此外，它在一些細節上，更設計得比較貼心。例如，LLM通常只提供文字答案，讓用戶複製。若答案內包括數理方程式，複製之後會變成一堆散開的文字和符號。POffices.AI的答案除了可以包括統計圖表、數理方程式之外，用戶也可以將答案儲存成pdf、docx、pptx等多種格式下載，以保留圖表和方程式不變。林曉鋒自己出試題給研究生，也不時借助POffices.AI。

人機交互仍由LLM處理 運作時間或較長

至於運作時間可能較長，林曉鋒解釋這是因為POffices.AI背後的流程較多。首先，POffices.AI的前端其實都有利用兩個主流的LLM處理人機交互工作，讓用戶以各種語言的文字或語音輸入問題。接着，系統會召喚出最適合的AI Agent，來搜尋和核實資料。隨後「檢索增強生成」（RAG）程式會將相關的檔案或網頁內容整合成大約3500至4200字的資料，交回給那兩個LLM。最後，那兩個LLM再將資料撮寫成大約1200字的答案（若用戶沒指定長短），過程中也可能包括翻譯。

林曉鋒表示，POffices.AI將人機交互工作交給LLM，是因為LLM在撮寫、翻譯、語音辨識等技術方面確實成熟和準確。但重要性最高的搜尋和核實資料工作，都是由該公司自行開發的AI Agent負責。而該公司亦可以隨時更換那兩個LLM，不怕被外國卡脖子。暫時該公司是使用DeepSeek加上一個美國的LLM。

公司內部已使用逾一年半

該公司2023年9月研發出POffices.AI第一個版本，都是在公司及參與投資的其他初創公司內部使用。直至月前才逐步在本地IT業界內發表，以及正式推出。現時，POffices.AI的每日使用人次已經達到以萬計。

6月3日，該公司宣布將推出3款預先安裝了POffices.AI和LLM的「AI一體機」，開始接受預訂。三者定價分別是19.98萬、29.98萬、49.98萬元，最初3日預訂可獲半價優惠。