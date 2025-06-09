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彭飛舟：慢病共治明年檢討 「共付」擬擴其他服務

【明報專訊】政府2023年11月起推出為期3年的慢性疾病共同治理先導計劃，明年底屆滿。基層醫療健康專員彭飛舟表示，計劃將基層醫療服務進一步重整，其中明年3月起檢討「慢病共治」的共付額，並擬利用現有慢病共治計劃平台，將共付額概念「標準化」及擴展至其他基層醫療服務，而由於每個地區情况不同，日後共付額未必劃一。

各區共付額或不一

彭飛舟於昨日無綫《講清講楚》表示，未來會利用慢病共治計劃平台，與家庭醫生合作推出更多項目。他相信隨着計劃改變，家庭醫生未來會「同意平台做法」，「不止是三高，（其他疾病）家庭醫生都可以有不同資助方法」。被問到是否就基層醫療服務「標準化」共付額，彭認同說法，同時他稱每個地區就共付水平有不同情况，「未來未必劃一（共付額）」。

稱停收新症醫生比例「上上落落」

對於本報3月報道慢病共治計劃有近一成半、即90名醫生停收新症，彭飛舟說停收新症醫生比例「上上落落」，目前有80多名醫生停收；參與者由加入計劃至就診，時間中位數約為14天，他認為情况屬正常。彭又稱有醫生反映希望改善醫生資訊平台，署方正在提升平台，希望同一平台可同時處理慢病共治計劃及其他政府計劃。

對於明年元旦起推出公營醫療收費改革會否增加私家家庭醫生負荷，彭飛舟稱曾於基層醫療名冊做調查，發現1000多名家庭醫生晚上6至9時開診，認為本港家庭醫生服務時間較外國已算長。他說，醫健通將加入更多求診資訊，另檢視醫管局普通科門診服務，未來會多一間門診提供夜診。

相關字詞﹕基層醫療健康專員 共付額 基層醫療 慢性疾病共同治理先導計劃 彭飛舟

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