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慳電供冷系統揚威日內瓦 機電署：或古洞東涌東應用

【明報專訊】機電工程署今年4月在日內瓦國際發明展展出10個創科方案，獲得12個獎項，其中獲評審團金獎的「人工智能與光纖技術在區域冷卻/供暖系統的應用」，透過人工智能（AI）分析用戶需要，讓系統預先製冷，光纖技術亦可更準確定位冷凍水管滲漏等問題。機電署工程師稱，區域供冷系統本已較傳統氣冷系統及水冷系統分別省電約35%及20%，應用方案後可再省電多3%至5%，未來或在東涌東和古洞應用。

日內瓦國際發明展為全球規模最大的發明展覽會，今年來自35個國家和地區的國際專家組成評審團，評審約1050項發明，港府首次獲頒大會壓軸7項特別大獎之一的日內瓦州特別大獎，其餘獎項包括兩個評審團嘉許金獎、4個金獎、一個銀獎、3個銅獎及一個最佳國際發明及創新獎。

AI分析 最多預測6小時冷氣需求

現時本港區域供冷系統的中央供冷站設有不同容量的冷凍機組，以滿足不同建築物需求。以上述AI及光纖方案應用的啟德為例，用戶有醫院、辦公室等，需求各異，選擇合適機組滿足需求是一大挑戰。

機電署工程師（能源效益）王冠平稱，方案引入結合大數據和氣象數據的AI，最多可預測用戶未來6小時冷氣需求，提出最佳機組運行建議並預先製冷，提升運作效率；而以往一般地底水管感測系統「知道漏水但不知道位置在哪裏」，該方案使用的光纖則可透過感測水壓頻率等鎖定位置。整個項目開發成本約300萬元，未來或在東涌東和古洞應用。

「用於戶外活動的安全定位系統」亦獲評審團金獎，適用於地形複雜、行動網絡覆蓋有限的滑翔傘地點，確保飛行員緊急時能及時求救。方案採用物聯網定位裝置，記錄飛行路徑及狀態，並結合多種衛星定位技術，提供精確位置數據，配備防水設計等，確保在偏遠或惡劣環境下仍能穩定運作。

由機電署和民航處合作研發的「高性能電腦工作站使用的兩相浸沒式冷卻系統」則獲頒特別大獎，系統將發熱電腦元件浸沒在非導電性、無毒及不可燃冷卻液的密封容器，便可透過冷卻液氣化散熱。

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