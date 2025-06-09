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受訪未回應爭連任否 李家超：應專注目前工作

【明報專訊】特首李家超上任近3年，他昨日接受《南華早報》訪問時被問到會否爭取連任，回應稱對於任何一名政府官員而言，都應該專注於目前工作。他認為現在要把握時機，帶領香港應對充滿不確定性的全球局勢。

稱已為關稅戰作最壞準備

李家超的任期尚餘兩年，他在訪問中沒正面回應會否競逐連任，他預告餘下任期的優先工作是振興經濟和改善民生。對於在繁重工作下與太太和家庭的相處，他承認自己有不足之處，日後需要彌補。

指本地零售疲弱 促業界改革

中美正進行貿易談判，李家超強調即使地緣政治緊張局勢進一步升級，香港亦不會向美國徵收報復關稅，以免影響「自由港」地位，摧毁香港的「成功DNA」。他否認立場被動，指其他人做錯事，他不會跟隨對方犯錯，而要做正確舉動。李家超透露，政府已就中美關稅戰的最壞情况作預備，惟拒絕透露詳情，稱不想社會擔憂，並重申當局將協助企業拓展新興市場。

港人北上消費成風，李家超承認本地零售業疲弱，指部分行業正面對挑戰，但認為這並非評估經濟表現的唯一標準，稱也有行業發展理想。他呼籲社會適應現象，商界要更努力改革。

對於有意見質疑國安法削弱本港自治和自由，李家超以比喻反駁，稱香港是河流、內地則是大海，謂鹹淡水交匯點能形成新的生態系統，此處生長的魚類更美味。他認為大海能照顧河流，兩者是同一家庭，相信內地與香港亦然，能一起繁榮，不宜在河流入海口興建圍牆。

相關字詞﹕關稅戰 李家超 特首選舉

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