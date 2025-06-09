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港聞

港聞二

專家稱9熱點迎合不同旅客 應推行後檢視成效

【明報專訊】內地旅遊KOL根據內地客追求性價比的特點，建議本港提升旅遊景點以吸引消費，例如設置商舖高度集中及與景點極近的商業街，亦為政府提出的9個新旅遊熱點項目「把脈」，包括建議將吸引力低的項目剔除。職業訓練局酒店及旅遊學院課程總監黃家榮接受本報訪問時指出，政府提出的新旅遊熱點項目旨在平衡不同類型旅客需要，提升旅遊市場整體活力，應待建成後再檢視成效。

指性價比主觀 難一概而論

對於內地旅客講求性價比，黃認為本港是自由市場，若價格與質素不符，市場自然會調整；他認為性價比屬主觀概念，難一概而論，產品亦會因品質、環境、裝修和體驗等有附加價值，例如有旅客重視環境或其他特殊體驗，也有旅客習慣消費在更昂貴的服務。他提醒在宣傳平價、貼地商舖時，要考慮民生區承載力，大量遊客湧入或會造成滋擾，若過分宣傳也會扭曲店舖本來魅力。

崔定邦：港不具備商業街條件

香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，內地KOL從內地旅客特點提出對新熱點的部分建議可接納，例如在舊油麻地警署開設主題咖啡廳等，但認為或無法容許旅客穿舊警服打卡。對於高集中度的商業化打卡景點，崔認為本港或不具備設置類似內地的「商業街」的條件，又認為此類街區一經形成，舖租就會飛漲，一般商戶無法承擔。

至於增設更多到景點的直達交通，旅遊界立法會議員姚柏良稱，要加開新線路應先評估成本效益及客量。姚認為，現有市區交通已相當便利。

邀請KOL宣傳香港旅遊的工作現時主要由旅發局負責，旅發局向本報表示，局方不會限制KOL的宣傳手法和表達形式，並會按宣傳推廣主題，結合其個人風格、喜好等，方便他們策劃個性化行程。

（旅遊規劃系列·三）

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