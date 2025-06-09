稱內地客重性價比 願為獨特體驗消費

舉例東壩景色罕有 願輾轉前往

「大桂圓旅行記」創作者黃桂源稱，其「粉絲」以20多歲年輕人為主，指現時經濟環境一般，遊客抗拒不必要消費，購物時重實用，例如來港會集中購買內地沒有的藥品和限定款球鞋；他稱內地旅客更重視獨特體驗，例如萬宜水庫東壩景色難有內地景點可比，內地旅客即使輾轉前往也不抗拒。

倡仿內地設商業街 匯集商舖景點

黃桂源分析內地旅客消費心態，提及每個內地旅遊城市至少有一個商舖高度集中的商業街，街道核心是美食街和打卡位，商店、餐廳和景點距離極近，對部分不常旅遊的內地客而言，他們追求短時間內看到各樣景點和商品衝擊感，認為本港或可效法。

黃續稱，內地諸多城市都憑藉旅遊刺激經濟，他以福建泉州市蟳埔村為例，女星趙麗穎戴上當地列入國家級非遺「簪花」的圖片，帶旺當地並引來大批旅客，面積僅2.3平方公里的蟳埔村內兩間銀行存款數目按年增加2.43億元人民幣，相信本港也有潛力靠內地客帶動消費。

「嘿莉」創作者Hayley以其熱門影片為例，既有「窮遊一日遊」，也有日均花費2萬元的「購物狂一日遊」，認為香港「平有平玩、貴有貴玩」。她稱，內地人與港人有資訊差，舉例內地街市屬不賣熟食的生鮮市場，本港街市則有熟食中心，且價格相宜，切合內地旅客重視性價比心態，認為可多宣傳。

五一黃金周部分內地旅客在快餐店過夜，引來社會討論「特種兵」式旅遊。受訪的KOL均認為，特種兵只是噱頭，旨在吸引網上點擊率，實際上難讓大部分內地旅客參考。小紅書深度遊專頁「Walker壹叁」的創作者陳銳形容，特種兵概念正牽涉講求性價比，但非不花分毫，現時內地年輕人家境一定較以往好，即使重視性價比，實際消費能力仍會比以往內地年輕旅客強。

（旅遊規劃系列·三）