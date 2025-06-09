旅遊KOL把脈 看好舊警署潛力 倡警服cosplay打卡 指維園市集欠獨特應淘汰

內地客愛懷舊港風 應善用影視IP

據旅發局數據，去年內地訪港過夜旅客人均消費約5000元，按年跌近24%。旅遊業界甚關注如何推動旅客在港消費，政府常言擔當「搭台」角色，並於上月公布9個旅遊熱點項目，希望各界藉機推陳出新吸引旅客消費。內地客消費模式轉變亦在旅發局數據中見端倪，過夜內地客在購物、酒店、餐飲和觀光的消費均按年減少2.8%至45%不等，唯獨涉娛樂的消費不跌反升，按年增61.3%。

曾拍攝多條熱門「香港一日遊」短片的社交媒體帳戶「嘿莉」，於抖音和小紅書擁逾百萬「粉絲」，其創作者、曾在港讀書和工作的Hayley向本報稱，內地旅客普遍認為香港警察一職有光環，「覺得阿sir非常型」，看好開放舊油麻地警署；要吸引旅客消費，她建議可藉高知名度警匪劇角色，例如《學警》系列「Laughing哥」等，設互動設施「賣情懷」，亦可在警署內開設警察主題咖啡廳，以及添加「cosplay」（角色扮演）元素，讓職員穿上舊式警服，或容許遊客租舊警服「打卡」，相信更能吸引內地旅客消費。

有情感連繫 指港工業品牌吸引

Hayley亦看好中環和九龍城深度遊，相信更符合內地旅客對「懷舊港風」的追求；她亦預料「工業品牌旅遊」具吸引力，尤其廣東地區旅客也常接觸相關香港品牌產品，有一定情感連繫。至於維園市集和紫花風鈴木園，她形容可「直接淘汰」，認為內地有大量同類景點，內地客毋須來港體驗。

除評價個別景點，旅遊專頁「大桂圓旅行記」的創作者黃桂源認為，要吸引更多內地旅客在港消費，整體旅遊配套宜進一步提升。「大桂圓旅行記」於抖音擁逾百萬「粉絲」，若以「香港攻略」搜索，其作品點讚數目位列第一。黃表示，內地人已習慣乘網約車出行，故一般會抗拒要步行10至20分鐘的景點，並因價錢昂貴而難靠的士穿梭景點，他建議本港可增加更多付費專線接駁車，甚至由口岸直達不同景點的旅巴，吸引旅客將省下的交通開支用於其他方面。

多抗拒步行 倡設專線接駁車

提到如何加強景點宣傳，Hayley指出，不少內地KOL介紹香港時只在港玩「一天半夜」，內容靠修圖、誇張文字包裝，反而令旅客對景點過分期待或有誤解，認為此類宣傳無助準確介紹香港文化，建議當局可多找了解香港的內地KOL宣傳。內地網紅經紀公司「菠蘿MCN」曾與滁州市文旅局合作推廣景點，該公司向本報表示，內地商戶通常會主動聯絡KOL，並組織適合在社交媒體傳播的店舖活動供KOL拍攝，建議香港的零售和餐飲業仿效。

「發展旅遊熱點工作組」由副政務司長領導，對於內地KOL一系列建議，副政務司長辦公室回覆本報查詢稱會監察9個熱點項目的進度，指導相關政策局落實，同時繼續聆聽各方意見，豐富旅客的遊玩選項。

明報記者 方寧

（旅遊規劃系列·三）