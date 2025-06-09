明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

旅遊KOL把脈 看好舊警署潛力 倡警服cosplay打卡 指維園市集欠獨特應淘汰

【明報專訊】政府着力推動旅遊業，除旅客人數，更重視「人氣變財氣」，其中跨部門「發展旅遊熱點工作組」早前公布推行9個旅遊熱點項目。多名知名內地旅遊KOL應本報邀請品評該九大項目，大部分擬議熱點獲正面評價，相信可吸引內地客消費，受訪者更建議部分項目可添「港風」元素，例如舊油麻地警署加入舊警服租借拍照服務，相信更具吸引力；但亦有部分新項目被批評吸引力低，可淘汰（見表）。他們均認為內地客來港多為體驗「懷舊港風」，本港應利用影視經典IP，令景點更豐富，從而吸引消費。

內地客愛懷舊港風 應善用影視IP

據旅發局數據，去年內地訪港過夜旅客人均消費約5000元，按年跌近24%。旅遊業界甚關注如何推動旅客在港消費，政府常言擔當「搭台」角色，並於上月公布9個旅遊熱點項目，希望各界藉機推陳出新吸引旅客消費。內地客消費模式轉變亦在旅發局數據中見端倪，過夜內地客在購物、酒店、餐飲和觀光的消費均按年減少2.8%至45%不等，唯獨涉娛樂的消費不跌反升，按年增61.3%。

曾拍攝多條熱門「香港一日遊」短片的社交媒體帳戶「嘿莉」，於抖音和小紅書擁逾百萬「粉絲」，其創作者、曾在港讀書和工作的Hayley向本報稱，內地旅客普遍認為香港警察一職有光環，「覺得阿sir非常型」，看好開放舊油麻地警署；要吸引旅客消費，她建議可藉高知名度警匪劇角色，例如《學警》系列「Laughing哥」等，設互動設施「賣情懷」，亦可在警署內開設警察主題咖啡廳，以及添加「cosplay」（角色扮演）元素，讓職員穿上舊式警服，或容許遊客租舊警服「打卡」，相信更能吸引內地旅客消費。

有情感連繫 指港工業品牌吸引

Hayley亦看好中環和九龍城深度遊，相信更符合內地旅客對「懷舊港風」的追求；她亦預料「工業品牌旅遊」具吸引力，尤其廣東地區旅客也常接觸相關香港品牌產品，有一定情感連繫。至於維園市集和紫花風鈴木園，她形容可「直接淘汰」，認為內地有大量同類景點，內地客毋須來港體驗。

除評價個別景點，旅遊專頁「大桂圓旅行記」的創作者黃桂源認為，要吸引更多內地旅客在港消費，整體旅遊配套宜進一步提升。「大桂圓旅行記」於抖音擁逾百萬「粉絲」，若以「香港攻略」搜索，其作品點讚數目位列第一。黃表示，內地人已習慣乘網約車出行，故一般會抗拒要步行10至20分鐘的景點，並因價錢昂貴而難靠的士穿梭景點，他建議本港可增加更多付費專線接駁車，甚至由口岸直達不同景點的旅巴，吸引旅客將省下的交通開支用於其他方面。

多抗拒步行 倡設專線接駁車

提到如何加強景點宣傳，Hayley指出，不少內地KOL介紹香港時只在港玩「一天半夜」，內容靠修圖、誇張文字包裝，反而令旅客對景點過分期待或有誤解，認為此類宣傳無助準確介紹香港文化，建議當局可多找了解香港的內地KOL宣傳。內地網紅經紀公司「菠蘿MCN」曾與滁州市文旅局合作推廣景點，該公司向本報表示，內地商戶通常會主動聯絡KOL，並組織適合在社交媒體傳播的店舖活動供KOL拍攝，建議香港的零售和餐飲業仿效。

「發展旅遊熱點工作組」由副政務司長領導，對於內地KOL一系列建議，副政務司長辦公室回覆本報查詢稱會監察9個熱點項目的進度，指導相關政策局落實，同時繼續聆聽各方意見，豐富旅客的遊玩選項。

明報記者 方寧

（旅遊規劃系列·三）

上 / 下一篇新聞