3歲學琴10歲德國奪冠 不認「神童」

沈靖韜3歲開始學琴，童年已贏得多個本地及國際比賽獎項，包括2006年德國埃特林根國際青少年鋼琴比賽甲組奪冠、2008年在美國珍娜芭侯雅國際鋼琴比賽少年組奪冠。沈2006年曾獲民政事務局長頒發嘉許獎，表揚其參與國際文化藝術活動的傑出表現，往後兩年分別獲頒「十大青少年藝術家」及「十大香港傑出少年」。2009年，沈獲英國Channel 4邀請參與紀錄片《世界最偉大的音樂天才》。

沈曾就讀拔萃男書院，後來赴英升讀哈羅公學，在美國哈佛大學修讀經濟學學士及新英格蘭音樂學院鋼琴演奏碩士學位。他亦曾為不同政要及皇室成員演出，包括前國家主席胡錦濤、英王查理斯三世等。

昔日報道無不以「鋼琴神童」形容沈靖韜，不過他對這讚譽曾感抗拒。2007年，11歲的沈與同樣在國際鋼琴大賽獲獎的少年鋼琴家黃蔚然及張緯晴參與鋼琴馬拉松後，異口同聲向傳媒表示「我們不是神童，我們的成功，是要靠後天，是要靠努力的」。2011年，沈再度向傳媒表明不希望他人再以「神童」稱呼，「神童不用人教，我並不是這樣」。