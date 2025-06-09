四大國際鋼琴賽摘港人首金 沈靖韜：最重要是內心探尋

疫時無法公演沮喪 決賽奏希望之曲

沈靖韜奪金後向當地傳媒表示，很榮幸成為首名香港鋼琴家在這大賽奪魁。他回想新冠疫情下長時間無法公演，相當沮喪，感覺失去自我，但同時亦令他明白觀眾、舞台在生命中的地位。談到香港，他說：「回想我在香港的童年，我個人和音樂方面擁有的培育環境，最重要的事就是深入內心探尋……盡可能以不同角度去理解我正在演奏的音樂。」他亦在後台接受大會訪問稱，很開心成為賽事中首名演奏孟德爾遜（Mendelssohn）的琴手，在決賽與管弦樂團合奏《G小調第一鋼琴協奏曲，第25號》。沈尤對該曲第二樂章尾段有感覺，稱音色使他感到「不管世界發生什麼，事情都會好起來」。沈媽媽與兒子一同出席頒獎禮，她昨向本報稱感謝各方關注，完賽後會暫留當地。

老師：曲段串連「像在說故事」

沈靖韜3歲開始學琴，曾被譽為「鋼琴神童」（見另稿）。他先後師從不同鋼琴名家，包括香港演藝學院教授黃懿倫。黃昨向本報表示，自己亦在網上觀看比賽直播，看到沈的決賽表現已深信他能獲獎；她對賽果自豪又安慰，非常開心沈可奪得世界級比賽冠軍。黃又說，沈靖韜每一輪演出都很高水準，例如初賽演奏巴赫布梭尼《D小調夏康舞曲》，樂曲很長，但沈在每段之間的串連做得很好，「就好像在說故事般，說得很清楚」。她寄語沈繼續熱愛音樂，享受自己喜歡做的事，在更多音樂會演奏，讓人欣賞。

美國范克萊本（Van Cliburn）國際鋼琴比賽被譽為琴壇四大賽事之一，其餘3賽分別為波蘭蕭邦大賽、比利時伊麗莎白女王大賽、俄羅斯柴可夫斯基大賽。沈曾於2021年參加蕭邦大賽，第二輪止步，另於2015年的前屆比賽首輪止步。今屆范克萊本大賽銀獎由俄羅斯琴手Vitaly Starikov奪得，他與沈靖韜早在2015年蕭邦琴賽同台較量；美國琴手Evren Ozel獲銅獎。

范克萊本大賽1962年開辦，四年一屆，只開放予18至30歲的鋼琴家參賽。今屆吸引340名全球45個地區的琴手報名，最終28人入選於得州沃斯堡作賽，賽事採取4輪淘汰制。決賽需奏兩曲，沈靖韜除了演奏孟德爾遜一曲，亦將布拉姆斯《降B大調第二鋼琴協奏曲，第83號》帶上舞台。

文體旅局長羅淑佩昨稱，沈靖韜奪金對在香港學樂器的人是很大鼓舞，說明港人衝出國際「並不是一個夢想，而是一個事實」。被問及藝發局會否因而增加鋼琴資助，羅稱會了解藝發局對鋼琴及其他樂器的資助是否足夠。

巡演一站 8·30港大演出

另外，「港大繆思樂季」昨在社交網站稱，沈靖韜8月30日將踏上港大繆思樂季舞台，作為優勝者全球巡演的一部分。

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